Полиция заинтересовалась держащим школу в страхе третьеклассником из Екатеринбурга

Ребёнок-второгодник, которого не могут отчислить, терроризирует педагогов, учеников и их родителей. Подросток учится в третьем классе общеобразовательной школы. Его поступками заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в полицию сообщений и заявлений в отношении данного ребёнка не поступало. На учёте семья не состоит. Сотрудники ПДН территориального ОВД проверят информацию, опубликованную в СМИ, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Напомним, что мальчик перевелся в СОШ №52 областной столицы из другой школы, где оставался на второй год. Ребёнок обижает других детей, курит, бегает с ножницами и зажигалкой, а мать школьника отказывается решать возникшие проблемы.