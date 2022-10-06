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Полиция заинтересовалась держащим школу в страхе третьеклассником из Екатеринбурга

6 октября 08:09
Фото: 1MI
После публикации в СМИ новости о третьекласснике школы № 52 в Екатеринбурге, который держит в страхе и детей, и взрослых, полиция планирует провести проверку.

Ребёнок-второгодник, которого не могут отчислить, терроризирует педагогов, учеников и их родителей. Подросток учится в третьем классе общеобразовательной школы. Его поступками заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в полицию сообщений и заявлений в отношении данного ребёнка не поступало. На учёте семья не состоит. Сотрудники ПДН территориального ОВД проверят информацию, опубликованную в СМИ, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Напомним, что мальчик перевелся в СОШ №52 областной столицы из другой школы, где оставался на второй год. Ребёнок обижает других детей, курит, бегает с ножницами и зажигалкой, а мать школьника отказывается решать возникшие проблемы.

Третьеклассник из Екатеринбурга держит школу в страхе
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#Криминал#Екатеринбург#Полиция#Ребенок#Школа#Хулиган#Анна Варнакина
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