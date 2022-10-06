Пьяный омич зарезал земляка в Лесном

Следователи выяснили, что оба мужчины трудились в сфере фасадной отделки жилых домов. После очередной рабочей смены друзья решили выпить. Разговор подозреваемого и погибшего перешёл в поножовщину, в результате которой один омич оказался в реанимации с проникающим ножевым ранением груди, а после скончался, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.