Пьяный омич зарезал земляка в Лесном

Следователи выяснили, что оба мужчины трудились в сфере фасадной отделки жилых домов. После очередной рабочей смены друзья решили выпить. Разговор подозреваемого и погибшего перешёл в поножовщину, в результате которой один омич оказался в реанимации с проникающим ножевым ранением груди, а после скончался, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Проведение расследования продолжается, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Сейчас предполагаемый убийца друга находится под стражей. Ему грозит до 15 лет в тюрьме за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом мужчины зарезал сожительницу после пьянки. Следователям убийца подруги рассказал, что смерти женщины не хотел.