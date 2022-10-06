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Пьяный омич зарезал земляка в Лесном

6 октября 03:49
Фото: 1MI

Пьяный омич зарезал земляка в закрытом городе Свердловской области

Убийство своего земляка совершил пьяный омич после конфликта, который случился 11 сентября 2022 года. Мужчины приехали на заработки из Омска в ЗАТО Лесной Свердловской области.

Следователи выяснили, что оба мужчины трудились в сфере фасадной отделки жилых домов. После очередной рабочей смены друзья решили выпить. Разговор подозреваемого и погибшего перешёл в поножовщину, в результате которой один омич оказался в реанимации с проникающим ножевым ранением груди, а после скончался, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Проведение расследования продолжается, назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Сейчас предполагаемый убийца друга находится под стражей. Ему грозит до 15 лет в тюрьме за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом мужчины зарезал сожительницу после пьянки. Следователям убийца подруги рассказал, что смерти женщины не хотел.

Житель закрытого поселка под Нижним Тагилом зарезал сожительницу во время застолья
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#Анна Варнакина#Криминал#Лесной#Убийство#Нож#Пьянство#Суд#Тюрьма
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