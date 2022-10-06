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Самый теплый день октября за 31 год зафиксировали в Екатеринбурге

6 октября 04:14
Фото: 1MI
Четвертого октября в Екатеринбурге зафиксировали самый теплый день месяца за 31 год. Теперь теплые дни закончились — будет холодать.

Двумя днями ранее прошёл самый теплый четвертый день октября начиная с 1991 года. Средняя температура воздуха целые сутки держалась на отметке в +14 градусов. Днём столбики термометров поднимались до 19,6 градусов Цельсия. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своём telegram-канале.

Сегодня, шестого октября, в Екатеринбурге утром пройдет дождь, который должен закончиться к 11 часам утра. До конца дня сохранится облачность, порывы ветра могут насчитывать до 10 м/с.

В пятницу, седьмого октября, в городе сохранится пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха не будет превышать 10 градусов выше нуля.

В субботу, восьмого октября, пройдёт дождь, а в воскресенье будет тепло и солнечно — до +12 градусов без осадков, следует из прогноза сервиса Gismeteo.

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