Самый теплый день октября за 31 год зафиксировали в Екатеринбурге

Двумя днями ранее прошёл самый теплый четвертый день октября начиная с 1991 года. Средняя температура воздуха целые сутки держалась на отметке в +14 градусов. Днём столбики термометров поднимались до 19,6 градусов Цельсия. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своём telegram-канале.