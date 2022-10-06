Систему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле модернизируют за 1,7 миллиона рублей

Напомним, в Нижнем Тагиле уже установлены и работают по системе «Безопасный город» около 500 камер. В январе 2022 года в ходе ежегодного отчета глава полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров заявлял, что планируется установить еще около 400 камер около дошкольных учреждений и школ. На данный момент два этапа «Безопасного города» уже реализованы. Это, отмечал полковник, привело к снижению преступности.