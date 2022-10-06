Систему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле модернизируют за 1,7 миллиона рублей

Текущая система позволяет хранить видеоархивы не менее 30 суток. Информация сохраняется в круглосуточном режиме, независимо от погоды и других условий. Целью модернизации является увеличение количества сохраняемой информации. Для этого планируется установить 30 накопителей с объемом 8 террабайт и 12 накопителей — 4 террабайта каждый.
Дополнительная память, согласно документации, обеспечит хранение данных в течение установленного срока. Их также можно будет экспортировать из архивов и обеспечить резервное хранение.
Установка оборудования должна быть проведена в Центре обработки данных на улице Кулибина, 66.
Срок оказания услуг составляет 30 дней с момента заключения контракта. Заявки потенциальные исполнители могут подать до 12 октября.
Напомним, в Нижнем Тагиле уже установлены и работают по системе «Безопасный город» около 500 камер. В январе 2022 года в ходе ежегодного отчета глава полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров заявлял, что планируется установить еще около 400 камер около дошкольных учреждений и школ. На данный момент два этапа «Безопасного города» уже реализованы. Это, отмечал полковник, привело к снижению преступности.