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Систему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле модернизируют за 1,7 миллиона рублей

6 октября 10:21
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле будет проведена модернизация системы уличных камер «Безопасный город». В частности, в Центре обработки данных будут установлены новые накопители, чтобы можно было сохранить больше информации. На эти цели выделено 1,7 миллиона рублей.

Текущая система позволяет хранить видеоархивы не менее 30 суток. Информация сохраняется в круглосуточном режиме, независимо от погоды и других условий. Целью модернизации является увеличение количества сохраняемой информации. Для этого планируется установить 30 накопителей с объемом 8 террабайт и 12 накопителей — 4 террабайта каждый.

Дополнительная память, согласно документации, обеспечит хранение данных в течение установленного срока. Их также можно будет экспортировать из архивов и обеспечить резервное хранение.

Установка оборудования должна быть проведена в Центре обработки данных на улице Кулибина, 66.

Срок оказания услуг составляет 30 дней с момента заключения контракта. Заявки потенциальные исполнители могут подать до 12 октября.

Напомним, в Нижнем Тагиле уже установлены и работают по системе «Безопасный город» около 500 камер. В январе 2022 года в ходе ежегодного отчета глава полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров заявлял, что планируется установить еще около 400 камер около дошкольных учреждений и школ. На данный момент два этапа «Безопасного города» уже реализованы. Это, отмечал полковник, привело к снижению преступности.

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