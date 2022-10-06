Студенту из Екатеринбурга грозит 4 года тюрьмы за украденные роллы

Posted 6 октября 2022, 08:18
Published 6 октября 2022, 08:18
Modified 6 октября 2022, 08:18
Updated 6 октября 2022, 08:18
ЧП произошло 3 октября на улице Челюскинцев. После этого курьер пожаловался полицейским, что мужчина назначил встречу около подъезда, но за полученную еду не расплатился – он выхватил роллы, люля-кебаб, пиццу и лапшу Wok. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 20-летний студент. В его квартире нашли пустые коробки от еды – все украденное он съел вместе с другом.
Возбуждено дело по УК «Грабеж». Студенту грозит до четырех лет тюремного заключения.