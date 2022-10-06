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Студенту из Екатеринбурга грозит 4 года тюрьмы за украденные роллы

6 октября 08:18
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга заказал доставку еды на 2,3 тысячи рублей. Клиент вышел к подъезду, чтобы забрать заказ, выхватил еду у курьера и скрылся.

ЧП произошло 3 октября на улице Челюскинцев. После этого курьер пожаловался полицейским, что мужчина назначил встречу около подъезда, но за полученную еду не расплатился – он выхватил роллы, люля-кебаб, пиццу и лапшу Wok. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника. Им оказался 20-летний студент. В его квартире нашли пустые коробки от еды – все украденное он съел вместе с другом.

Возбуждено дело по УК «Грабеж». Студенту грозит до четырех лет тюремного заключения.

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#Происшествия#Новости УрФО#Доставка#Курьер#Еда#Студент#Елена Озерова
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