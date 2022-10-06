Тагильский незрячий школьник днем борется, а вечером играет на фортепиано и барабанах

Если не лениться и быть любознательным, можно успеть многое. Даже когда судьба распорядилась так, что Алексей тотально незрячий с рождения. Алексею еще всего 15 лет, но уже сегодня много скиллов и побед в дзюдо. Повезло, что тренер Владимир Александрович Путилов попался продвинутый. И учит приемам понятно, и на соревнованиях подбодрит, и мемчик новый с ним обсудить можно.
Дзюдо развивает мою сообразительность: во время схватки как будто решаешь задачку. Я научился думать на 5 ходов вперёд. Мне помогли достичь успеха долгие и упорные тренировки. Благодаря тренировкам я совершенствую свои навыки, — рассказывает наш супергерой, участник проекта #безграничные_возможности2022
В 2021 году Алексей занял 2 место на Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению по летним видам спорта «Республика спорт» в городе Раменское. В 2022 году школьник явился победителем и Первенства города и Первенства области в спорте слепых в дисциплине дзюдо. Конечно, это неполный перечень спортивных успехов Алексея. Медалей и наград у школьника уже очень много.
Кроме школы-интерната и тренировок, Алексей пятый год ходит в музыкальную школу. Занимается фортепиано, на музыкальных конкурсах становился и призером, и победителем. Да еще и в разных номинациях: «Инструментальное соло», «Музыкальные инструменты» и даже «Авторские стихи». А еще в «Не Школе Барабанов» отучился. И в литературном конкурсе «Серая шейка» участвует.
Каждый день меня мотивирует мысль о том, что надо достичь чего-то нового, чего-то интересного. Нужно не останавливаться на достигнутом, а продолжать дальше. Как я справляюсь с трудностями? Продумываю, что делать. Не бросаю. Стараюсь идти дальше, — рассказывает улыбчивый парень.
Неудивительно, что Глава города Нижний Тагил пригласил школьника на торжественный прием. На таких ежегодных приемах Глава города встречается с ребятами, которые достигли особых успехов в спорте, учебе, творчестве. В 2018 году Алексей Рыболовлев стал номинантом на ежегодную премию «Человек года» города Нижний Тагил от TagilCity.ru в номинации «За силу духа. Дети».
Тагильские СМИ уже заметили Алексея Рыболовлева, а пока продюсеры и режиссеры DC и Marvel занимают очередь за талантливым школьником, читайте, какую концепцию успеха он для себя определил:
Для меня не сильно важна победа. Бывает обидно, если проиграешь, но зато понимаешь, что нужно ещё потренироваться. Успех — это качество, которое позволяет что-то делать лучше. Просто нужно быть готовым к разным ситуациям и искать выход из них.
С такими суперспособностями никаких спецэффектов не надо и на постановку трюков не придется тратиться. Приемы, броски и захваты дзюдо Алеша отрабатывал годами. Так что хоть сейчас «Свет. Камера. Мотор». А еще Алексей без дублера на фортепиано сыграет или на барабанах. Сплошная выгода!