Тагильский незрячий школьник днем борется, а вечером играет на фортепиано и барабанах

Если не лениться и быть любознательным, можно успеть многое. Даже когда судьба распорядилась так, что Алексей тотально незрячий с рождения. Алексею еще всего 15 лет, но уже сегодня много скиллов и побед в дзюдо. Повезло, что тренер Владимир Александрович Путилов попался продвинутый. И учит приемам понятно, и на соревнованиях подбодрит, и мемчик новый с ним обсудить можно.