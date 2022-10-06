TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Татьяна Москалькова посетила городок с мобилизованными в гарнизоне Екатеринбурга

6 октября 15:10
Фото: пресс-служба омбудсмена по Свердловской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проинспектировала 32 военный городок в Свердловской области. Здесь размещены призванные из запаса по частичной мобилизации.

В ходе общения с мобилизованными омбудсмену задавали вопросы по выплатам, оформлению документов. Призванные также спрашивали о кредитных каникулах и заблокированных банковских картах. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Общие впечатления - все организовано на достойном уровне. На каждом этапе есть консультанты и специалисты. Военные, которые выполняют задачу по набору, и сами мобилизованные обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть, при необходимости заболевшего отвезут в стационар,  — отметила Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена обращения каждого мобилизованного будут рассмотрены в положенный законом срок.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

Омбудсмен РФ прокомментировала ситуацию с погибшими в учебном центре Елань
Узнать подробнее
Читайте также:
Первая группа мобилизованных челябинцев отправлена в ЕланьВ Елани после гибели застреленного сослуживцем контрактника возбудили уголовное делоНазвана причина смерти солдата в Елани
#Федор Быстров#Общество#Военкомат#Частичная мобилизация#Призыв#Свердловская область#Частичная мобилизация в России#Видео
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44