Татьяна Москалькова посетила городок с мобилизованными в гарнизоне Екатеринбурга

В ходе общения с мобилизованными омбудсмену задавали вопросы по выплатам, оформлению документов. Призванные также спрашивали о кредитных каникулах и заблокированных банковских картах. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Общие впечатления - все организовано на достойном уровне. На каждом этапе есть консультанты и специалисты. Военные, которые выполняют задачу по набору, и сами мобилизованные обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть, при необходимости заболевшего отвезут в стационар, — отметила Татьяна Москалькова.
По словам омбудсмена обращения каждого мобилизованного будут рассмотрены в положенный законом срок.
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