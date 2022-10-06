ТОП-10 удалённых вакансий для жителей Свердловской области

Аналитики выяснили, что чаще всего дистанционную занятость предлагают менеджерам по продажам, специалистам колл-центров и программистам. В 13-и процентах актуальных вакансий зарплата превышает 100 тысяч рублей — такую сумму денежного довольствия обещают экспертам в сфере IT.
Дороже всего в Свердловской области оценили работу IOS-разработчика. Для трудоустройства нужно иметь релевантный опыт работы в течение двух лет и отличное знание Swift, а также паттернов проектирования.
Второе место у вакансии SRE-инженера. Работать необходимо на платформу для построения омниканальных автоматизированных коммуникаций с клиентом. Соискателю предлагают дистанционную работу или возможность разместиться в коворкинге, который находится в Екатеринбурге. От кандидата требуется опыт работы от трёх лет, знание операционной системы Linux и практика построения и эксплуатации отказоустойчивых сервисов и высоконагруженных систем.
На третьем месте — специалист по программированию на С++. Желающему трудоустроиться предстоит разрабатывать файловые системы для архива видеозаписей. От соискателя ждут опыт разработки на языке С++ 11 (от трех лет) и опыт системной разработки в среде Linux.
Аналитики выделили ТОП-10 вакансий для дистанционной работы по уровню заработной платы:
Ранее специалисты изучили рынок вакансий в Нижнем Тагиле и выделили ТОП-10 предложений работы в городе. Заработная плата начинается от 100 тысяч рублей.