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ТОП-10 удалённых вакансий для жителей Свердловской области

6 октября 06:01
Фото: 1MI

Стали известны самые «дорогие» вакансии на удалёнке для жителей Свердловской области

Эксперты сервиса по поиску работы HH.RU оценили рынок вакансий в Свердловской области и выделили ТОП-10 предложений с самой высокой зарплатой для дистанционного трудоустройства.

Аналитики выяснили, что чаще всего дистанционную занятость предлагают менеджерам по продажам, специалистам колл-центров и программистам. В 13-и процентах актуальных вакансий зарплата превышает 100 тысяч рублей — такую сумму денежного довольствия обещают экспертам в сфере IT.

Дороже всего в Свердловской области оценили работу IOS-разработчика. Для трудоустройства нужно иметь релевантный опыт работы в течение двух лет и отличное знание Swift, а также паттернов проектирования.

Второе место у вакансии SRE-инженера. Работать необходимо на платформу для построения омниканальных автоматизированных коммуникаций с клиентом. Соискателю предлагают дистанционную работу или возможность разместиться в коворкинге, который находится в Екатеринбурге. От кандидата требуется опыт работы от трёх лет, знание операционной системы Linux и практика построения и эксплуатации отказоустойчивых сервисов и высоконагруженных систем.

На третьем месте — специалист по программированию на С++. Желающему трудоустроиться предстоит разрабатывать файловые системы для архива видеозаписей. От соискателя ждут опыт разработки на языке С++ 11 (от трех лет) и опыт системной разработки в среде Linux.

Аналитики выделили ТОП-10 вакансий для дистанционной работы по уровню заработной платы:

  1. IOS разработчик — от 250 000 до 380 000 рублей на руки с возможностью релокации на Кипр;
  2. SRE инженер — от 250 000 рублей на руки;
  3. Программист С++ — от 250 000 рублей на руки;
  4. Ведущий Frontend разработчик Senior (react) — от 200 000 до 300 000 руб. до вычета налогов;
  5. Ведущий аналитик по информационной безопасности — от 180 000 до 280 000 рублей до вычета налогов;
  6. JavaScript разработчик (Middle) — до 180 000 рублей на руки;
  7. Key Account Manager (Проектные продажи) — от 170 000 рублей на руки;
  8. Стратег-аналитик в маркетинге — от 150 000 рублей на руки;
  9. Аудитор по международным стандартам финансовой отчетности — от 100 000 до 140 000 рублей до вычета налогов;
  10. Руководитель отдела маркетинга — от 100 000 рублей на руки.

Ранее специалисты изучили рынок вакансий в Нижнем Тагиле и выделили ТОП-10 предложений работы в городе. Заработная плата начинается от 100 тысяч рублей.

ТОП-10 вакансий Нижнего Тагила с зарплатой от 100 тысяч рублей
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#Зарплата#Заработная плата#Работа#Вакансии#Свердловская область#Общество#Анна Варнакина
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