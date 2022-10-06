ТОП-10 удалённых вакансий для жителей Свердловской области

Второе место у вакансии SRE-инженера. Работать необходимо на платформу для построения омниканальных автоматизированных коммуникаций с клиентом. Соискателю предлагают дистанционную работу или возможность разместиться в коворкинге, который находится в Екатеринбурге. От кандидата требуется опыт работы от трёх лет, знание операционной системы Linux и практика построения и эксплуатации отказоустойчивых сервисов и высоконагруженных систем.