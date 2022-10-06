Треть компаний Нижнего Тагила мотивирует персонал обучением и деньгами

69% тагильчан поставили высший балл по 5-балльной шкале своей вовлеченности в работу компании. В нелояльности к своему работодателю (на 1 балл из 5) признались 4% опрошенных, это представители разных профессий — немотивированным может оказаться каждый.
Открыто заявляют о выполнении минимума обязанностей (лишь бы не уволили), респонденты в возрасте 25—34 лет (6%), пишут эксперты сайта SuperJob. Этот тренд называется «тихим увольнением»: видя, что их старания не окупаются, сотрудники работают по минимуму, предпочитая работе другие увлечения.
Согласно данным опроса, каждый третий работодатель в Нижнем Тагиле проводит мероприятия, чтобы повысить вовлеченность персонала в работу. Чаще всего это обучение. Далее идут общие собрания и планерки. Еще один способ — денежная мотивация. Среди тагильчан с зарплатой до 50 тысяч рублей свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 61%, а среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц — 75%.
Время проведения опроса: 1—5 октября 2022 года. Исследуемая совокупность участников: экономически активное население Нижнего Тагила старше 18 лет, имеющее постоянную работу.