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Треть компаний Нижнего Тагила мотивирует персонал обучением и деньгами

6 октября 09:50
Фото: 1MI
Работодатели мотивируют тагильчан обучением, деньгами и собраниями. Об этом говорят данные опроса федерального сайта поиска работы. В опросе приняли участие трудоустроенные горожане и представители компаний Нижнего Тагила.

69% тагильчан поставили высший балл по 5-балльной шкале своей вовлеченности в работу компании. В нелояльности к своему работодателю (на 1 балл из 5) признались 4% опрошенных, это представители разных профессий — немотивированным может оказаться каждый.

Открыто заявляют о выполнении  минимума обязанностей (лишь бы не уволили), респонденты в возрасте 25—34 лет (6%), пишут эксперты сайта SuperJob. Этот тренд называется «тихим увольнением»: видя, что их старания не окупаются, сотрудники работают по минимуму, предпочитая работе другие увлечения.

Согласно данным опроса, каждый третий работодатель в Нижнем Тагиле проводит мероприятия, чтобы повысить вовлеченность персонала в работу. Чаще всего это обучение. Далее идут общие собрания и планерки. Еще один способ — денежная мотивация. Среди тагильчан с зарплатой до 50 тысяч рублей свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 61%, а среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц — 75%.

Время проведения опроса: 1—5 октября 2022 года. Исследуемая совокупность участников: экономически активное население Нижнего Тагила старше 18 лет, имеющее постоянную работу.

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