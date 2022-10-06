Треть компаний Нижнего Тагила мотивирует персонал обучением и деньгами

Согласно данным опроса, каждый третий работодатель в Нижнем Тагиле проводит мероприятия, чтобы повысить вовлеченность персонала в работу. Чаще всего это обучение. Далее идут общие собрания и планерки. Еще один способ — денежная мотивация. Среди тагильчан с зарплатой до 50 тысяч рублей свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 61%, а среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц — 75%.