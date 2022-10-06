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Уралец ударил женщину топором и дважды ее ограбил

6 октября 08:43
Фото: 1MI
Житель Свердловской области дважды ограбил один и тот же дом, в одном из преступных эпизодов он ударил хозяйку жилья топором по голове.

Уроженец деревни Гагарка Белоярского района приговорён к 13 годам лишения свободы за разбойное нападение, совершение нескольких краж и угон транспортного средства.

Приговор вынесен в отношении 40-летнего мужчины по ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 166 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что 1 мая 2022 года в селе Мезенское мужчина проник в дом местной жительницы, когда там никого не было, после чего зашел в гостиную и забрал с одной из полок лежащие там деньги (64 тысячи рублей). После этого он убежал.

Через две недели злоумышленник вернулся сюда же, чтобы украсть еще что-нибудь. Он зашел на чужую территорию, вооружившись топором, а за столом кухни застал хозяйку.

Увидев вора, женщина испугалась и побежала к двери, а злоумышленник ударил ее топором по голове. От удара у нее потекла кровь, женщина упала. После этого злоумышленник потребовал у хозяйки отдать все ценное, что есть в доме.

Забрав золотые серьги и мобильный телефон на сумму более 18,5 тысячи рублей мужчина заставил потерпевшую отвезти его до нужной ему местности.

Селянину назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.  Приговор пока не вступил в силу.

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