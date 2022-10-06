На пунктах временного размещения призывникам выдают часть вещей. В связи с этим добровольцы организовали пункты приёма гуманитарной помощи. Собранные вещи передадут попавшим под частичную мобилизацию сыновьям, братьям, отцам жителей Нижнего Тагила.
Скоро зима, а мы — уральцы и сибиряки, знаем — что такое холодно. А там придется ночевать под открытым небом, в окопе, в поле и тд. А на Украине зима сырая. Значит, что нужно? Правильно: носки и варежки, чтобы была сменка, было сухо и тепло конечностям, они в первую обмораживаются, и через них тело переохлаждается. Ну и другого чего всякого, — рассказала тагильчанка Валентина Соколова.
Волонтёры публикуют список необходимых вещей, составленных со слов самих призывников по частичной мобилизации. Среди самых важных предметов:
Частичная мобилизация объединила тагильчан. Люди сплотились с целью помочь призванным служить на территории специальной военной операции — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.
Полным ходом идёт акция по сбору необходимых вещей для мобилизованных! Самое важное сейчас сплотиться и поддержать наших защитников Родины! — пишет житель Нижнего Тагила Михаил Смирнов.
Посылки военнослужащим собирают во всех районах Нижнего Тагила.
На Вагонке сбором гуманитарной помощи занимаются Александра и Ксения. Связаться с ними можно по номерам: +7 963 850-61-89 и +7 982 614-07-02. Волонтёры просят звонить им перед тем, как приехать с посылкой. Добровольную помощь принимают на улице Пихтовой, 26, проспекте Ленинградском, 50, в магазине «Кармен» (ТЦ «Ленинский») на Красноармейской, 79, а также в ТРЦ «Стрелец» по улице Юности 16А, в кабинете администрации на втором этаже (с 8 до 18 часов). О точном времени визита нужно справляться по телефонам, указанным выше.
На Тагилстрое пункт приёма организован в районной администрации по адресу Гвардейская, 24, в кабинете № 8 (с 8:30 до 17:30). Телефоны ответственных за приёмку: 36-34-75, 36-34-73.
Также волонтёры принимают нужные военнослужащим вещи на улице Садовой, 14, с 11 до 19 часов (кроме воскресенья). Перед визитом необходимо позвонить по номеру +7 953 385-81-85 (Ольга) и убедиться, что приёмщик на месте.
На ГГМ: проспект Октябрьский, 1, магазин «Антенны, Антенная служба». Сбор помощи осуществляется с понедельника по субботу, с 10 до 17 часов. Воскресенье — выходной.
на Вые: улица Черных, 34, салон «ПроТело» (понедельник–пятница, с 9 до 20 часов). Суббота и воскресенье — выходные дни.
Не осталось в стороне и АО «Почта России»: организация объявила акцию «Корзина доброты». Присоединился коллектив Дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила, а также местные школы. В ДДЮШТ предлагают тагильчанам принести теплые носки для призванных по частичной мобилизации горожан.
Впереди холода и наша поддержка будет уместна. Просим вложить в них записки с добрыми пожеланиями. Срок до 12 октября. Сдавать в 29 кабинет Лобановой Е.Ю., указать ФИО и класс ребенка, — сообщили в детском учреждении.
На площадке Нижнетагильского медицинского колледжа городское отделение Красного Креста тоже собирает помощь мобилизованным. Номер для связи: +7 912 623-85-50.
С частичной мобилизацией столкнулись все населенные пункты Российской Федерации, в том числе и Нижний Тагил. Многие отправили своих родственников, друзей и знакомых для выполнения патриотического долга и защиты страны.
Государство выделило необходимую помощь, но некоторую необходимую амуницию призывникам пришлось докупать самостоятельно. В связи с высоким спросом военторги Нижнего Тагила увеличили цены.
Волонтёры решили поддержать мобилизованных, организовав пункты приёма гуманитарной помощи.
Мы, «Добрые Соседи», когда собирали благотворительную помощь для наших солдат, большое внимание уделили комплектации аптечки: 3 коробки были с лекарствами, коробка перекиси, коробка пластыря, перевязочные пакеты, жгуты, таблетки самые необходимые. Цены, конечно, высокие на всё, — сообщила TagilCity.ru глава ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина.
Для помощи мобилизованным в Нижнем Тагиле открылся проект «Варежки». Женщины из разных городов Урала на добровольных началах шьют теплые вещи (балаклавы, снуды и варежки) для военнослужащих. Все желающие могут помочь волонтёрам денежным переводом или собственным трудом.
Также отделение Красного креста в Нижнем Тагиле и медработники хотят организовать курсы оказания первой помощи, обучить горожан тактической медицине. Занятия будут проводиться на добровольных началах без внесения платы. Принять участие предлагают школьникам старших классов, студентам вузов и ссузов, а также медицинским работникам и волонтёрам.
Важна военным не только материальная, но и морально-психологическая помощь.
Письма от детей-школьников оказались особой ценностью, рисунки. Парням важно знать, что они не вырваны из жизни и забыты. Им нужно знать, что для нас они герои, их ждут, поддерживают, верят в них и всегда рядом, — пишет волонтёр из Нижнего Тагила Валерия Обельчак.