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В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации

6 октября 16:15
Фото: TagilCity.ru
С начала частичной мобилизации в России прошло практически три недели. Жители Нижнего Тагила сплотились для помощи мобилизованным горожанам и объявили сбор гуманитарной помощи. Адреса, контактные данные, список необходимых вещей для мобилизованных — в материале TagilCity.ru.

Чем оказать помощь мобилизованным в Нижнем Тагиле

На пунктах временного размещения призывникам выдают часть вещей. В связи с этим добровольцы организовали пункты приёма гуманитарной помощи. Собранные вещи передадут попавшим под частичную мобилизацию сыновьям, братьям, отцам жителей Нижнего Тагила.

Скоро зима, а мы — уральцы и сибиряки, знаем — что такое холодно. А там придется ночевать под открытым небом, в окопе, в поле и тд. А на Украине зима сырая. Значит, что нужно? Правильно: носки и варежки, чтобы была сменка, было сухо и тепло конечностям, они в первую обмораживаются, и через них тело переохлаждается. Ну и другого чего всякого, — рассказала тагильчанка Валентина Соколова.

Волонтёры публикуют список необходимых вещей, составленных со слов самих призывников по частичной мобилизации. Среди самых важных предметов:

  • тактический рюкзак со множеством карманов;
  • теплый спальный мешок и туристический коврик (пенку);
  • теплую одежду: термобелье, термоноски, шапку или подшлемник-балаклаву чёрного или милитари (хаки) цвета, перчатки, белье, носки;
  • дождевик (не полиэтиленовый);
  • берцы или трекинговые ботинки, стельки и гигиенические прокладки (в обувь);
  • запасные шнурки 3-4 пары;
  • жгуты и бинты, ножницы для разрезания одежды, перевязочные наборы, медицинские препараты для обработки ран и ожогов, кровоостанавливающие салфетки;
  • фонарик, батарейки;
  • спички охотничьи, свечи, зажигалки;
  • лекарства: от простуды, жаропонижающие, антибиотики широкого действия, обеззараживающие и обезболивающие таблетки. Йод, зеленка, пластыри, хлоргексидин, перекись;
  • «мыльно-рыльные» принадлежности и полотенце из микрофибры;
  • походный комплект посуды с приборами;
  • газовую горелку с баллонами;
  • сигареты;
  • из обмундирования: шлемы, разгрузка или пояс под магазины;
  • носилки;
  • тампоны, прокладки, бинты и многое другое.
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Где собирают гуманитарную помощь мобилизованным в Нижнем Тагиле

Частичная мобилизация объединила тагильчан. Люди сплотились с целью помочь призванным служить на территории специальной военной операции — в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Полным ходом идёт акция по сбору необходимых вещей для мобилизованных! Самое важное сейчас сплотиться и поддержать наших защитников Родины! — пишет житель Нижнего Тагила Михаил Смирнов.

Посылки военнослужащим собирают во всех районах Нижнего Тагила.

На Вагонке сбором гуманитарной помощи занимаются Александра и Ксения. Связаться с ними можно по номерам: +7 963 850-61-89 и +7 982 614-07-02. Волонтёры просят звонить им перед тем, как приехать с посылкой. Добровольную помощь принимают на улице Пихтовой, 26, проспекте Ленинградском, 50, в магазине «Кармен» (ТЦ «Ленинский») на Красноармейской, 79, а также в ТРЦ «Стрелец» по улице Юности 16А, в кабинете администрации на втором этаже (с 8 до 18 часов). О точном времени визита нужно справляться по телефонам, указанным выше.

На Тагилстрое пункт приёма организован в районной администрации по адресу Гвардейская, 24, в кабинете № 8 (с 8:30 до 17:30). Телефоны ответственных за приёмку: 36-34-75, 36-34-73.

Также волонтёры принимают нужные военнослужащим вещи на улице Садовой, 14, с 11 до 19 часов (кроме воскресенья). Перед визитом необходимо позвонить по номеру +7 953 385-81-85 (Ольга) и убедиться, что приёмщик на месте.

На ГГМ: проспект Октябрьский, 1, магазин «Антенны, Антенная служба». Сбор помощи осуществляется с понедельника по субботу, с 10 до 17 часов. Воскресенье — выходной.

на Вые: улица Черных, 34, салон «ПроТело» (понедельник–пятница, с 9 до 20 часов). Суббота и воскресенье — выходные дни.

Не осталось в стороне и АО «Почта России»: организация объявила акцию «Корзина доброты». Присоединился коллектив Дворца детского и юношеского творчества Нижнего Тагила, а также местные школы. В ДДЮШТ предлагают тагильчанам принести теплые носки для призванных по частичной мобилизации горожан.

Впереди холода и наша поддержка будет уместна. Просим вложить в них записки с добрыми пожеланиями. Срок до 12 октября. Сдавать в 29 кабинет Лобановой Е.Ю., указать ФИО и класс ребенка, — сообщили в детском учреждении.

На площадке Нижнетагильского медицинского колледжа городское отделение Красного Креста тоже собирает помощь мобилизованным. Номер для связи: +7 912 623-85-50.

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Почему жители Нижнего Тагила собирают гуманитарную помощь

С частичной мобилизацией столкнулись все населенные пункты Российской Федерации, в том числе и Нижний Тагил. Многие отправили своих родственников, друзей и знакомых для выполнения патриотического долга и защиты страны.

Государство выделило необходимую помощь, но некоторую необходимую амуницию призывникам пришлось докупать самостоятельно. В связи с высоким спросом военторги Нижнего Тагила увеличили цены.

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Волонтёры решили поддержать мобилизованных, организовав пункты приёма гуманитарной помощи.

Мы, «Добрые Соседи», когда собирали благотворительную помощь для наших солдат, большое внимание уделили комплектации аптечки: 3 коробки были с лекарствами, коробка перекиси, коробка пластыря, перевязочные пакеты, жгуты, таблетки самые необходимые. Цены, конечно, высокие на всё, — сообщила TagilCity.ru глава ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина.
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Для помощи мобилизованным в Нижнем Тагиле открылся проект «Варежки». Женщины из разных городов Урала на добровольных началах шьют теплые вещи (балаклавы, снуды и варежки) для военнослужащих. Все желающие могут помочь волонтёрам денежным переводом или собственным трудом.

Фото: "ТМ КарамельКа" Вконтакте

Также отделение Красного креста в Нижнем Тагиле и медработники хотят организовать курсы оказания первой помощи, обучить горожан тактической медицине. Занятия будут проводиться на добровольных началах без внесения платы. Принять участие предлагают школьникам старших классов, студентам вузов и ссузов, а также медицинским работникам и волонтёрам.

Важна военным не только материальная, но и морально-психологическая помощь.

Письма от детей-школьников оказались особой ценностью, рисунки. Парням важно знать, что они не вырваны из жизни и забыты. Им нужно знать, что для нас они герои, их ждут, поддерживают, верят в них и всегда рядом, — пишет волонтёр из Нижнего Тагила Валерия Обельчак.
Фото: Валерия Обельчак "ВКонтакте"
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