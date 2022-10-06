На Вагонке сбором гуманитарной помощи занимаются Александра и Ксения. Связаться с ними можно по номерам: +7 963 850-61-89 и +7 982 614-07-02. Волонтёры просят звонить им перед тем, как приехать с посылкой. Добровольную помощь принимают на улице Пихтовой, 26, проспекте Ленинградском, 50, в магазине «Кармен» (ТЦ «Ленинский») на Красноармейской, 79, а также в ТРЦ «Стрелец» по улице Юности 16А, в кабинете администрации на втором этаже (с 8 до 18 часов). О точном времени визита нужно справляться по телефонам, указанным выше.