В Нижнем Тагиле цены на новостройки упали после объявления частичной мобилизации

Так, в Нижнем Тагиле с начала 2022 года жилье в новостройках стало дороже на 31,4%. При этом в третьем квартале цена квадратного метра снизилась на 2,3%, а в целом новое жилье в этом же квартале подешевело на 9,1%. Таким образом, средняя цена за квадратный метр в новостройке составила 59 586 рублей, а стоимость новой квартиры целиком - 2,9 миллиона рублей.