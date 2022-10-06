В Нижнем Тагиле цены на новостройки упали после объявления частичной мобилизации

Эксперты портала «Мир квартир» считают, что на это повлияли события последних недель, в том числе частичная мобилизация.
Так, в Нижнем Тагиле с начала 2022 года жилье в новостройках стало дороже на 31,4%. При этом в третьем квартале цена квадратного метра снизилась на 2,3%, а в целом новое жилье в этом же квартале подешевело на 9,1%. Таким образом, средняя цена за квадратный метр в новостройке составила 59 586 рублей, а стоимость новой квартиры целиком - 2,9 миллиона рублей.
Отмечается, что в среднем по 70 городам метр в новостройке стоит 110 048 рублей, что на 0,6% дороже, чем в конце июня.
Ранее сообщалось, что весной 2022 года после начала СВО последний застройщик, строивший новые многоквартирные дома в Нижнем Тагиле, останавливает свою деятельность. По словам директора «Юпитер-НТ» Сергея Перезолова, уровень продаж был мал и спад только нарастал. Причинами бизнесмен называл уровень доходов и отток населения из Нижнего Тагила.