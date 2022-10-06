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В Нижнем Тагиле цены на новостройки упали после объявления частичной мобилизации

6 октября 10:04
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле новое жилье стало дешевле на 9,1% в III квартале 2022 года.

Эксперты портала «Мир квартир» считают, что на это повлияли события последних недель, в том числе частичная мобилизация.

Так, в Нижнем Тагиле с начала 2022 года жилье в новостройках стало дороже на 31,4%. При этом в третьем квартале цена квадратного метра снизилась на 2,3%, а в целом новое жилье в этом же квартале подешевело на 9,1%. Таким образом, средняя цена за квадратный метр в новостройке составила 59 586 рублей, а стоимость новой квартиры целиком - 2,9 миллиона рублей. 

Отмечается, что в среднем по 70 городам метр в новостройке стоит 110 048 рублей, что на 0,6% дороже, чем в конце июня.

Ранее сообщалось, что весной 2022 года после начала СВО последний застройщик, строивший новые многоквартирные дома в Нижнем Тагиле, останавливает свою деятельность. По словам директора «Юпитер-НТ» Сергея Перезолова, уровень продаж был мал и спад только нарастал. Причинами бизнесмен называл уровень доходов и отток населения из Нижнего Тагила.

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#Общество#Нижний Тагил#Жилье#Квартиры#Цены#Новостройки#Застройщики#Елена Озерова
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