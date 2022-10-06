Самый теплый день будет в среду 12 октября. Термометр в этот день покажет до +14 по Цельсию. В понедельник сильный юго-западный ветер до 15 м/с. Давление в пределах нормы, облачно с прояснениями к середине недели. Геомагнитных возмущений не ожидается, ветер западный и юго-западный. На дорогах роса и влажность.

