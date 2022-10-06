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В Нижний Тагил на десять дней пришла «золотая осень»

6 октября 10:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле установилась облачная погода с прояснениями. Прогноз погоды на ближайшие 10 дней обещает кратковременные дожди и солнце.

В четверг, 6 октября, температура днем составит до +9°C. Ветер юго-западный со скоростью 5 м/с. Давление 751 мм ртутного столба, небольшие геомагнитные возмущения. Об этом предупреждает сайт Gismeteo.

В пятницу, 7 октября, температура воздуха понизится до 6-8 °C тепла. Ветер также юго-западный 11 м/с. Давление 743 мм рт столба, влажность 82%.


Суббота 8 октября, обещает умеренный дождь,  +6-9 °C. Ветер западный 11 м/с. Давление 743 мм рт столба, влажность 83%.

Воскресенье 9 октября ожидается солнечная погода без дождя. Временами облачно. Столбик термометра поднимется до +11 °C. Ветер западный 11 м/с. Давление - 745 мм рт столба, влажность 81%.

С понедельника 10 октября погода установится преимущественно без осадков. Кратковременные дожди ожидаются в понедельник, пятницу и субботу. Ночью температура воздуха составит +3… +8, днем воздух прогреется до +10… +14 °C.

Самый теплый день будет в среду 12 октября. Термометр в этот день покажет до +14 по Цельсию. В понедельник сильный юго-западный ветер до 15 м/с.  Давление в пределах нормы, облачно с прояснениями к середине недели. Геомагнитных возмущений не ожидается, ветер западный и юго-западный. На дорогах роса и влажность. 

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