В четверг, 6 октября, температура днем составит до +9°C. Ветер юго-западный со скоростью 5 м/с. Давление 751 мм ртутного столба, небольшие геомагнитные возмущения. Об этом предупреждает сайт Gismeteo.
В пятницу, 7 октября, температура воздуха понизится до 6-8 °C тепла. Ветер также юго-западный 11 м/с. Давление 743 мм рт столба, влажность 82%.
Суббота 8 октября, обещает умеренный дождь, +6-9 °C. Ветер западный 11 м/с. Давление 743 мм рт столба, влажность 83%.
Воскресенье 9 октября ожидается солнечная погода без дождя. Временами облачно. Столбик термометра поднимется до +11 °C. Ветер западный 11 м/с. Давление - 745 мм рт столба, влажность 81%.
С понедельника 10 октября погода установится преимущественно без осадков. Кратковременные дожди ожидаются в понедельник, пятницу и субботу. Ночью температура воздуха составит +3… +8, днем воздух прогреется до +10… +14 °C.
Самый теплый день будет в среду 12 октября. Термометр в этот день покажет до +14 по Цельсию. В понедельник сильный юго-западный ветер до 15 м/с. Давление в пределах нормы, облачно с прояснениями к середине недели. Геомагнитных возмущений не ожидается, ветер западный и юго-западный. На дорогах роса и влажность.