В Ревде во время учебной тревоги спасатель МЧС сделал предложение учащейся колледжа

В четверг, 6 октября учебная эвакуация в педагогическом колледже Ревды закончилась предложением руки и сердца. 18 летняя студентка 4-го курса колледжа дала согласие на предложение спасателя МЧС Свердловской области.
Днем, 6 октября городском педагогическом колледже Ревды сработала пожарная сигнализация. Пожарный караул 65-й пожарно-спасательной части прибыл на место и эвакуировал учащихся и педагогов, сообщили в Свердловском МЧС.
Эвакуация персонала и учеников колледжа прошла в штатном режиме. По окончании учебной тревоги, спасатель МЧС Александр П. сделал предложение студентке колледжа Диане Х. Девушка дала свое согласие.