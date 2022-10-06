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В Ревде во время учебной тревоги спасатель МЧС сделал предложение учащейся колледжа

6 октября 14:38
Фото: скриншот видео Свердловского МЧС
В четверг, 6 октября учебная эвакуация в педагогическом колледже Ревды закончилась предложением руки и сердца. 18 летняя студентка 4-го курса колледжа дала согласие на предложение спасателя МЧС из Екатеринбурга.

В четверг, 6 октября учебная эвакуация в педагогическом колледже Ревды закончилась предложением руки и сердца. 18 летняя студентка 4-го курса колледжа дала согласие на предложение спасателя МЧС Свердловской области.

Днем, 6 октября городском педагогическом колледже Ревды сработала пожарная сигнализация. Пожарный караул 65-й пожарно-спасательной части прибыл на место и эвакуировал учащихся и педагогов, сообщили в Свердловском МЧС.

Эвакуация персонала и учеников колледжа прошла в штатном режиме. По окончании учебной тревоги, спасатель МЧС Александр П. сделал предложение студентке колледжа Диане Х.  Девушка дала свое согласие.

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