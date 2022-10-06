В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала

Новый топ-менеджер с 2015 года работал на УВЗ советником по безопасности, затем стал советником председателя совета директоров тагильского предприятия Владимира Артякова, сообщается в телеграм-канале «Уралвагонзавода». 36-летний Игорь Мешков окончил Челябинский военный автомобильный институт, институт ФСБ России и дипломатическую академию МИД РФ.