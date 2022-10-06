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В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала

6 октября 09:41
Фото: 1MI
Директором по особым поручениям Уралвагонзавода (входит в ГК «Ростех») назначен Игорь Мешков.

Новый топ-менеджер с 2015 года работал на УВЗ советником по безопасности, затем стал советником председателя совета директоров тагильского предприятия Владимира Артякова, сообщается в телеграм-канале «Уралвагонзавода». 36-летний Игорь Мешков окончил Челябинский военный автомобильный институт, институт ФСБ России и дипломатическую академию МИД РФ.

В 2018 году Мешков был назначен на должность советника помощника Президента РФ Юрия Ушакова. Игорь Мешков имеет государственные награды - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетные грамоты Президента России Владимира Путина.

Напомним, концерн «Уралвагонзавод» – один из мировых лидеров по производству бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.

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#Нижний Тагил#Общество#УВЗ#Ульяна Савина#Управление предприятием#Назначение
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