В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала

Новый топ-менеджер с 2015 года работал на УВЗ советником по безопасности, затем стал советником председателя совета директоров тагильского предприятия Владимира Артякова, сообщается в телеграм-канале «Уралвагонзавода». 36-летний Игорь Мешков окончил Челябинский военный автомобильный институт, институт ФСБ России и дипломатическую академию МИД РФ.
В 2018 году Мешков был назначен на должность советника помощника Президента РФ Юрия Ушакова. Игорь Мешков имеет государственные награды - медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетные грамоты Президента России Владимира Путина.
Напомним, концерн «Уралвагонзавод» – один из мировых лидеров по производству бронетехники и артиллерии, единственный разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники.