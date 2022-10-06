В школах Нижнего Тагила просят сообщить о мобилизованных в семье

6 октября в школьных родительских чатах Нижнего Тагила классные руководители начали рассылать сообщения с просьбой сообщить о том, есть ли среди учеников дети мобилизованных граждан. Информацию они просят скидывать в личных сообщениях.
Классная руководитель написала, что данные запрашивает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. При этом, родителей просят держать в курсе и сообщить дополнительно, если ситуация изменится, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru Светлана.
Другая тагильчанка отметила, что в школах, где учатся ее дети, прислали сообщение с просьбой о предоставлении информации без всяких пояснений.
Нам не сообщили, зачем нужны эти данные. Просто попросили написать в личный чат классному руководителю, если в классе есть дети мобилизованных граждан, — пояснила Кристина.
21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Всего по стране уже призвано 200 тысяч человек. «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле получил гособоронзаказ и сотрудники предприятия трудятся по 12 часов. Для них в детских садах были организованы 14-часовые дежурные группы.