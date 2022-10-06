В школах Нижнего Тагила просят сообщить о мобилизованных в семье

21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. Всего по стране уже призвано 200 тысяч человек. «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле получил гособоронзаказ и сотрудники предприятия трудятся по 12 часов. Для них в детских садах были организованы 14-часовые дежурные группы.