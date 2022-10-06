В Тагиле подстрелили ворона, а школьников просят рассказать о мобилизованных в семье

В школах Нижнего Тагила просят сообщить о мобилизованных в семье. Информацию запрашивают классные руководители, которые сообщают, что данными интересуется Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
На питание людей, содержащихся в ИВС и спецприемнике Нижнего Тагила потратят 2,8 миллиона рублей. Подрядчика ищет МУ МВД «Нижнетагильское». Предполагается, что на время нахождения гражданину требуется трехразовое питание — завтрак обед и ужин.
В Нижнем Тагиле будет проведена модернизация системы уличных камер «Безопасный город». В частности, в Центре обработки данных будут установлены новые накопители, чтобы можно было сохранить больше информации. На эти цели выделено 1,7 миллиона рублей.
Овощи начали дорожать в Свердловской области. За неделю с 26 сентября по 3 октября зафиксировано подорожание капусты, картофеля, свеклы, огурцов и помидоров.
В Нижнем Тагиле дробью расстреляли ворона. Раненую птицу нашел житель Гальянки. Ее он передал в реабилитационный центр «Солнечная птица». Из-за сложного перелома ворон может лишиться крыла.