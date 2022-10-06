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В Тагиле подстрелили ворона, а школьников просят рассказать о мобилизованных в семье

6 октября 14:06
Фото: 1MI
Школьников попросили рассказывать о мобилизованных членах семьи, а в Нижнем Тагиле дробью расстреляли ворона. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 6 октября.

В школах Нижнего Тагила просят сообщить о мобилизованных в семье. Информацию запрашивают классные руководители, которые сообщают, что данными интересуется Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

В школах Нижнего Тагила просят сообщить о мобилизованных в семье
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На питание людей, содержащихся в ИВС и спецприемнике Нижнего Тагила потратят 2,8 миллиона рублей. Подрядчика ищет МУ МВД «Нижнетагильское». Предполагается, что на время нахождения гражданину требуется трехразовое питание — завтрак обед и ужин.

На питание людей в спецприемнике Нижнего Тагила потратят 2,8 миллиона рублей
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В Нижнем Тагиле будет проведена модернизация системы уличных камер «Безопасный город». В частности, в Центре обработки данных будут установлены новые накопители, чтобы можно было сохранить больше информации. На эти цели выделено 1,7 миллиона рублей.

Систему «Безопасный город» в Нижнем Тагиле модернизируют за 1,7 миллиона рублей
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Овощи начали дорожать в Свердловской области. За неделю с 26 сентября по 3 октября зафиксировано подорожание капусты, картофеля, свеклы, огурцов и помидоров.

Овощи начали дорожать в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле дробью расстреляли ворона. Раненую птицу нашел житель Гальянки. Ее он передал в реабилитационный центр «Солнечная птица». Из-за сложного перелома ворон может лишиться крыла.

В Нижнем Тагиле дробью расстреляли ворона
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