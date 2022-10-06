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Жители Екатеринбурга задержали пристающего к девочке мужчину

6 октября 12:28
Фото: 1MI
Мужчина, который приставал к ребенку на ЖБИ в Екатеринбурге, задержан самими жителями. Ранее они распространяли в соцсетях видео, на котором незнакомец домогается к девочке.

При задержании мужчина был пьян. Его передали правоохранителям. Он находится в камере предварительного заключения, сообщает «КП-Екатеринбург».

Ранее в соцсетях распространялась информация о том, что мужчина разыскивается, потому что он приставал к ребенку. Эпизод зафиксирован на видео – на нем мужчина пристает к девочке.

Выяснилось, что мужчине 38 лет. Ранее он был судим за кражи. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой примут решение. Известно, что родители девочки заявление правоохранителям не писали.

Пока нет оснований верить слухам. Сам он сказал, что пьяный начал падать и схватил девочку за штанину. Если будет заявление от родителей, то начнут разбираться, - рассказал инсайдер издания.
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