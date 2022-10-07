Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре

Владеет ООО «Губернский берег» Виталий Жабреев. Ранее он являлся генеральным директором различных компаний-застройщиков. Например, ГК «СКОН», ГК «ТЕН» и других. В 2012 году Жабреев был осужден Сысертским районным судом по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за попытку продать пляж, находящийся на государственной земле, английской компании. За это Жабреев должен был отсидеть 3,5 года, но не явился на суд, и был объявлен в федеральный розыск. В августе 2014-го его поймали и посадили, а позже он освободился по УДО.