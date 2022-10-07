Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре

Из месяца в месяц, начиная с декабря 2020 года, индивидуальный предприниматель Варлин Шафигуллин подает иск в Арбитражный суд Свердловской области к ООО «Лев» на сумму почти 2 млрд рублей. И сентябрь не стал исключением. Такую сумму бизнесмен требует с компании в качестве взыскания убытков за пользование земельным участком. Каждый раз суд возвращает заявление истцу из-за недостатков в документах.
Бенефициаром ООО «Лев» является владелец сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак. Его сын Лев Ковпак — депутат Государственной думы — также владеет долей в компании.
Компания ООО «Губернский берег» просит арбитражный суд признать себя банкротом из-за задолженности перед кредиторам в размере 167 млн рублей. Основной деятельностью организации является покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
Владеет ООО «Губернский берег» Виталий Жабреев. Ранее он являлся генеральным директором различных компаний-застройщиков. Например, ГК «СКОН», ГК «ТЕН» и других. В 2012 году Жабреев был осужден Сысертским районным судом по статье «Мошенничество в особо крупном размере» за попытку продать пляж, находящийся на государственной земле, английской компании. За это Жабреев должен был отсидеть 3,5 года, но не явился на суд, и был объявлен в федеральный розыск. В августе 2014-го его поймали и посадили, а позже он освободился по УДО.
Министерство природы и экологии Свердловской области требует взыскать 158 млн рублей с ООО «Тепловодоканал» из Среднеуральска за нарушение законодательства об окружающей среде.
До июля 2021 года собственником ООО «Тепловодоканал» выступало ООО «Среднеуральская строительная компания», которую связывают с экс-мэром города Андреем Зашляпиным.
В сентябре этого года Арбитражный суд Свердловской области отказал ООО «Тепловодоканал» в требованиях возврата проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в Среднеуральске. Ранее возведение объекта было сорвано.
150 млн рублей требует через суд администрация Екатеринбурга с ООО «Перспектива-Менеджмент». Судебный спор возник из-за аренды земельного участка.
ООО «Перспектива-Менеджмент» занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. У компании имеются действующие решения налоговой службы о приостановлении операций по счетам. Кроме того, в 2021 году администрация Екатеринбурга пыталась признать ООО «Перспектива-Менеджмент» банкротом.
В Первоуральске управляющая компания «ЖК Магнитка» задолжала ПАО «Т Плюс» 136 млн рублей за поставку электроэнергии. В связи этим ресурсная компания подала иск в Арбитражный суд.
Ранее жительница Первоуральска через суд взыскала «ЖК Магнитка» 140 тысяч рублей за испорченный ремонт. После дождя в ее квартире протек потолок, из-за чего на стенах образовалась плесень.