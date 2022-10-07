Более 500 случаев телефонного мошенничества зарегистрировали за год в Нижнем Тагиле

Для работы с населением сотрудники правопорядка приводят наиболее актуальные «дела» мошенников. К примеру, недавно от рук злоумышленников пострадала 81-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина перевела аферистам 300 тысяч рублей. Ей пообещали, что после внесения этой суммы она получит 1,4 миллиона рублей в виде денежного перевода от племянника.
Несмотря на то, что у пенсионерки никакого племянника нет, она все равно на протяжении нескольких дней посещала почту и отправляла деньги мошенникам.
Сотрудники правопорядка продолжают проведение профилактических мероприятий с целью недопущения подобных случаев в будущем. Правоохранители раздают памятки, проводят беседы с жителями Нижнего Тагила пенсионного возраста, просят бизнесменов размещать информационные бюллетени на стендах компаний.
МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает, что гражданам следует внимательно относиться к телефонным звонкам с неизвестного номера, не передавать данные банковских карт и их реквизиты, а также отказаться от того, чтобы впускать в дом незнакомцев. В случае, если тагильчанам нужна помощь, они могут обратиться в дежурную часть полиции или позвонить по номеру 02.