Более 500 случаев телефонного мошенничества зарегистрировали за год в Нижнем Тагиле

МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает, что гражданам следует внимательно относиться к телефонным звонкам с неизвестного номера, не передавать данные банковских карт и их реквизиты, а также отказаться от того, чтобы впускать в дом незнакомцев. В случае, если тагильчанам нужна помощь, они могут обратиться в дежурную часть полиции или позвонить по номеру 02.