TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 500 случаев телефонного мошенничества зарегистрировали за год в Нижнем Тагиле

Вчера, 07:40
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Пенсионерка из Нижнего Тагила перевела 300 тысяч рублей несуществующему племяннику

С начала года в Нижнем Тагиле зарегистрировали более 500 случаев хищения денег с использованием телекоммуникационных технологий. Полиция проводит профилактические мероприятия.

Для работы с населением сотрудники правопорядка приводят наиболее актуальные «дела» мошенников. К примеру, недавно от рук злоумышленников пострадала 81-летняя жительница Нижнего Тагила. Женщина перевела аферистам 300 тысяч рублей. Ей пообещали, что после внесения этой суммы она получит 1,4 миллиона рублей в виде денежного перевода от племянника.

Несмотря на то, что у пенсионерки никакого племянника нет, она все равно на протяжении нескольких дней посещала почту и отправляла деньги мошенникам.

Сотрудники правопорядка продолжают проведение профилактических мероприятий с целью недопущения подобных случаев в будущем. Правоохранители раздают памятки, проводят беседы с жителями Нижнего Тагила пенсионного возраста, просят бизнесменов размещать информационные бюллетени на стендах компаний.

МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает, что гражданам следует внимательно относиться к телефонным звонкам с неизвестного номера, не передавать данные банковских карт и их реквизиты, а также отказаться от того, чтобы впускать в дом незнакомцев. В случае, если тагильчанам нужна помощь, они могут обратиться в дежурную часть полиции или позвонить по номеру 02.

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Читайте также:
За один день тагильчане перечислили мошенникам 2,5 миллиона рублейВ Нижнем Тагиле сотрудник РЖД «сменил» номер телефона в банке за 600 тысяч рублейМинус 1,8 млн рублей и квартира в залоге. Лжефсбэшники обманули пенсионерку из Тагила
#Анна Варнакина#Происшествия#Полиция#Телефонные мошенники#Мошенники#Деньги#Нижний Тагил
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44