Больницы Нижнего Тагила ответили на сотни вопросов жителей в чате Telegram

В Свердловской области продолжается реализация федерального проекта «ЗдравКонтроль», направленного на организацию общественного контроля в здравоохранении. В регионе создано 12 медицинских чатов в Telegram, где специалисты медучреждений отвечают на вопросы свердловчан с понедельника по субботу с 8:00 до 22:00.
Интерес к сервису растет каждый месяц. Если в апреле медики ответили на 337 вопросов пользователей, то в сентябре поступило уже более 550 вопросов, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Успешную реализацию новой технологии отметил замминистра здравоохранения Валентин Ерёмкин.
В этом году наш регион стал участником федерального проекта «ЗдравКонтроль». Этот шаг позволил нам стать ближе к жителям региона в решении их проблем, а также определить дальнейшие векторы развития здравоохранения. Обратная связь с уральцами позволяет принимать управленческие решения с опорой на их ожидания и предложения. Опыт реализации проекта можно считать успешным, — сказал замминистра здравоохранения Свердловской области Валентин Ерёмкин.
Система охватывает все населенные пункты региона, в том числе Нижний Тагил. Основное преимущество чата — скорость взаимодействия, рассказали редакции TagilCity.ru в Детской городской больнице Нижнего Тагила. Представителям не приходится регистрировать обращение и обратную связь — достаточно ответить прямо в чате или отправить информацию личным сообщением.
На обращения в адрес Детской городской больницы отвечают специалист по связям с общественностью и старший оператор колл-центра. Ответы были подготовлены совместно с руководством учреждения, сотрудниками администрации и руководителями структурных подразделений больницы, — сообщили в ДГБ Нижнего Тагила.
Медучреждения всегда готовы помочь тагильчанам в решении проблем, отметили в ГБ №4. Помимо чата, получить ответы на вопросы горожане могут по номеру телефона, в регистратуре или через форму обратной связи на сайте. Администраторы чата «Горнозаводской. Здоровье» напоминают участникам, что сообщество создано для решения проблем с оказанием медпомощи.
Опыт Свердловской области в организации общественного контроля с помощью чатов в Telegram представят на форуме Общественной палаты «Сообщество». О реализации проекта «ЗдравКонтроль» расскажет заместитель министра здравоохранения региона Валентин Ерёмкин.
Федеральный проект «ЗдравКонтроль» реализуется в 18 регионах страны с апреля этого года. В рамках системы работают 175 чатов в Telegram, которые объединяют более 250 тысяч участников.