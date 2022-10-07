Больницы Нижнего Тагила ответили на сотни вопросов жителей в чате Telegram

Медучреждения всегда готовы помочь тагильчанам в решении проблем, отметили в ГБ №4. Помимо чата, получить ответы на вопросы горожане могут по номеру телефона, в регистратуре или через форму обратной связи на сайте. Администраторы чата «Горнозаводской. Здоровье» напоминают участникам, что сообщество создано для решения проблем с оказанием медпомощи.