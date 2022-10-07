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Бюджет Нижнего Тагила растет за счет акцизов на пиво и межбюджетных траншей

Вчера, 17:19
Фото: 1MI
По итогам девяти месяцев 2022 года бюджет Нижнего Тагила перевыполняет план по налоговым и неналоговым доходам. По налогам бюджет исполнен на 78%, по неналоговым доходам — на 76%. По итогу года городская казна увеличится на 140 миллионов рублей.

Заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов отметил рост поступлений по налогам и акцизам. Об этом сообщает «Тагил-ТВ».

Видимо, жаркое лето и юбилейный День города дали о себе знать, и у нас акцизы на пиво, соответственно, идут с превышением планового показателя. Это и работа малого, и среднего предпринимательства. Я говорю про такие налоговые режимы как упрощённая, патенты. По ним тоже идёт, хоть и не большой, но прирост,  — рассказал Алексей Бурдилов.

По словам чиновника, в 2022 году существенные вливания в бюджет были также от продажи муниципального имущества и прав на заключение договоров аренды земли.

На днях в Городскую думу Нижнего Тагила поступит корректировка бюджета. Доходная часть увеличится почти на 700 миллионов рублей. 520 млн город получит на приобретение трамваев в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и 100 миллионов придут на ремонт дороги на Ису.

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#Федор Быстров#Экономика#Нижний Тагил#Бюджет#Увеличение бюджета#Акцизы#Пиво#Алексей Бурдилов
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