Бюджет Нижнего Тагила растет за счет акцизов на пиво и межбюджетных траншей

Заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов отметил рост поступлений по налогам и акцизам. Об этом сообщает «Тагил-ТВ».
Видимо, жаркое лето и юбилейный День города дали о себе знать, и у нас акцизы на пиво, соответственно, идут с превышением планового показателя. Это и работа малого, и среднего предпринимательства. Я говорю про такие налоговые режимы как упрощённая, патенты. По ним тоже идёт, хоть и не большой, но прирост, — рассказал Алексей Бурдилов.
По словам чиновника, в 2022 году существенные вливания в бюджет были также от продажи муниципального имущества и прав на заключение договоров аренды земли.
На днях в Городскую думу Нижнего Тагила поступит корректировка бюджета. Доходная часть увеличится почти на 700 миллионов рублей. 520 млн город получит на приобретение трамваев в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и 100 миллионов придут на ремонт дороги на Ису.