Бюджет Нижнего Тагила растет за счет акцизов на пиво и межбюджетных траншей

По итогам девяти месяцев 2022 года бюджет Нижнего Тагила перевыполняет план по налоговым и неналоговым доходам. По налогам бюджет исполнен на 78%, по неналоговым доходам — на 76%. По итогу года городская казна увеличится на 140 миллионов рублей.