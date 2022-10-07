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Два парашютиста пострадали на открытии чемпионата по стрельбе в Екатеринбурге

Вчера, 07:38
Фото: 1MI
Во время финала V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом пострадали два парашютиста.

Мужчины приземлялись на асфальт и в этот момент травмировали ноги. К парашютистам вызвали медиков, пишет «КП-Екатеринбург». Соревнования проходили на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом.

По словам очевидцев событий, один парашютист повредил ноги из-за неудачного приземления, а у второго травмы боле серьезные.

В связи с тем, что на спортивном мероприятии дежурили медики, мужчинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего отвезли в больницу.

Оба были в сознании. У одного было что-то с ногой. Рентген покажет, - сказал представитель Федерации стрельбы на дальние дистанции Константин Холодилов.

Также по словам свидетелей один пострадавший после приземления сделал кувырок вперед, после чего не мог встать.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Соревнования#Парашют#Травма#Медики
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