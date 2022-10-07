Два парашютиста пострадали на открытии чемпионата по стрельбе в Екатеринбурге

Мужчины приземлялись на асфальт и в этот момент травмировали ноги. К парашютистам вызвали медиков, пишет «КП-Екатеринбург». Соревнования проходили на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом.
По словам очевидцев событий, один парашютист повредил ноги из-за неудачного приземления, а у второго травмы боле серьезные.
В связи с тем, что на спортивном мероприятии дежурили медики, мужчинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего отвезли в больницу.
Оба были в сознании. У одного было что-то с ногой. Рентген покажет, - сказал представитель Федерации стрельбы на дальние дистанции Константин Холодилов.
Также по словам свидетелей один пострадавший после приземления сделал кувырок вперед, после чего не мог встать.