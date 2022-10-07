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Фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готов на 95%

Вчера, 06:46
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался о проведении фасадных работ на ГДДЮТ, назвав их практически завершенными: монтаж готов на 95%.

Продолжается реконструкция Городского дворца детского и юношеского творчества. Завершены работы по утеплению здания, повышена устойчивость к воздействию плохой погоды.

Новый фасад с утеплителем готов на 95%. До капитального ремонта стены промерзали, сейчас ребятам будет комфортно в здании, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, что глава нижнетагильской администрации постановил завершить основные работы ко Дню города, а уже к Новому году подготовить спектакль для детей на отремонтированной сцене. Ранее решались экономические проблемы, связанные с повышением цен на стройматериалы в связи со сложившейся геополитической обстановкой.

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