Фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готов на 95%

Продолжается реконструкция Городского дворца детского и юношеского творчества. Завершены работы по утеплению здания, повышена устойчивость к воздействию плохой погоды.
Новый фасад с утеплителем готов на 95%. До капитального ремонта стены промерзали, сейчас ребятам будет комфортно в здании, — сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, что глава нижнетагильской администрации постановил завершить основные работы ко Дню города, а уже к Новому году подготовить спектакль для детей на отремонтированной сцене. Ранее решались экономические проблемы, связанные с повышением цен на стройматериалы в связи со сложившейся геополитической обстановкой.