Фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле готов на 95%

Напомним, что глава нижнетагильской администрации постановил завершить основные работы ко Дню города, а уже к Новому году подготовить спектакль для детей на отремонтированной сцене. Ранее решались экономические проблемы, связанные с повышением цен на стройматериалы в связи со сложившейся геополитической обстановкой.