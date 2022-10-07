Фейсеры не пустили компанию в клуб Екатеринбурга из-за плохого отзыва

Три молодых человека пришли в развлекательное заведение Chili в «Антее». Екатеринбуржцы были прилично одеты — в джинсах и рубашках, один надел шорты. Никто из посетителей не был пьян. Попасть внутрь также никто не смог: ранее парни оставили «одну звезду» на отзовике по той же причине, и фейсеры отказались их пускать.