Фейсеры не пустили компанию в клуб Екатеринбурга из-за плохого отзыва

Три молодых человека пришли в развлекательное заведение Chili в «Антее». Екатеринбуржцы были прилично одеты — в джинсах и рубашках, один надел шорты. Никто из посетителей не был пьян. Попасть внутрь также никто не смог: ранее парни оставили «одну звезду» на отзовике по той же причине, и фейсеры отказались их пускать.
Пытаясь понять причину отказа, подключается один из моих товарищей, на что ему он отвечает, вы тоже не проходите, потому что спорите мол, — сказано в августовском отзыве жителя Екатеринбурга.
Повторная попытка посетить клуб тоже не была успешной: фейсеры принципиально запретили посещать заведение из-за возникших ранее разногласий с охранником.
Руководство клуба считает, что в действиях сотрудников нет противоречий: охранники вправе пускать или не пускать кого-то без объяснения причин, пишет Е1.