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Фейсеры не пустили компанию в клуб Екатеринбурга из-за плохого отзыва

Вчера, 04:29
Фото: 1MI
Охранники отказались пускать компанию молодых людей в клуб Екатеринбурга 7-го октября, ночью, из-за оставленного на сервисе плохого отзыва. Фейсеры оказались злопамятными.

Три молодых человека пришли в развлекательное заведение Chili в «Антее». Екатеринбуржцы были прилично одеты — в джинсах и рубашках, один надел шорты. Никто из посетителей не был пьян. Попасть внутрь также никто не смог: ранее парни оставили «одну звезду» на отзовике по той же причине, и фейсеры отказались их пускать.

Пытаясь понять причину отказа, подключается один из моих товарищей, на что ему он отвечает, вы тоже не проходите, потому что спорите мол, — сказано в августовском отзыве жителя Екатеринбурга.

Повторная попытка посетить клуб тоже не была успешной: фейсеры принципиально запретили посещать заведение из-за возникших ранее разногласий с охранником.

Руководство клуба считает, что в действиях сотрудников нет противоречий: охранники вправе пускать или не пускать кого-то без объяснения причин, пишет Е1.

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