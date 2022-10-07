TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработает в Нижнем Тагиле

Вчера, 10:31
Фото: 1MI
В цирке Нижнего Тагила на один день откроется пункт вакцинации. Там можно поставить прививку от гриппа.

Прием будет проводиться 12 октября с 15:00 до 18:00, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

При себе пациенту нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Там отмечают, что проводиться процедура будет и в торговых центрах по всему региону. Вакцинация осуществляется медиками в рамках программы «Общественное здоровье уральцев». В департаменте напомнили, что октябрь является месяцем, когда можно обеспечить себя надежной защитой против гриппа. А для удобства были открыты мобильные пункты вакцинации.

Главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов заявил, что, прежде всего, в вакцинации сотрудников должны быть заинтересованы руководители, так как это поможет защититься от возможных простоев в период эпидемии гриппа.

#Ирина Кирилова#Здоровье#Нижний Тагил#Вакцинация#Грипп#Прививка
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44