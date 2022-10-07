Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработает в Нижнем Тагиле

Прием будет проводиться 12 октября с 15:00 до 18:00, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
При себе пациенту нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Там отмечают, что проводиться процедура будет и в торговых центрах по всему региону. Вакцинация осуществляется медиками в рамках программы «Общественное здоровье уральцев». В департаменте напомнили, что октябрь является месяцем, когда можно обеспечить себя надежной защитой против гриппа. А для удобства были открыты мобильные пункты вакцинации.
Главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов заявил, что, прежде всего, в вакцинации сотрудников должны быть заинтересованы руководители, так как это поможет защититься от возможных простоев в период эпидемии гриппа.