Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработает в Нижнем Тагиле

Там отмечают, что проводиться процедура будет и в торговых центрах по всему региону. Вакцинация осуществляется медиками в рамках программы «Общественное здоровье уральцев». В департаменте напомнили, что октябрь является месяцем, когда можно обеспечить себя надежной защитой против гриппа. А для удобства были открыты мобильные пункты вакцинации.