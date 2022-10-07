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Москвич попал под частичную мобилизацию и отправил собаку в Екатеринбург

Вчера, 15:53
Фото: страница в ВК "Крым | Pet911"
Фокстерьер Рубик прибыл в гостиницу для собак под Екатеринбургом из столицы. Хозяин фокса попал под частичную мобилизацию.

Москвич отправил собаку в Свердловскую область после долгих раздумий.  Мужчина пришел к выводу, что Рубику нужны новые хозяева. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Рубик ехал к нам с помощью транспортной компании из Москвы. Для него это не первое путешествие: изначально его семья жила в Крыму, а потом перебрались в столицу, — сказала директор гостиницы для собак Антонина Недоступ.

В Москве нет подобных организаций, поэтому собаку отправили в Прохладный. Антонина Недоступ находилась в столице, где встретилась с хозяином собаки. По ее словам, сейчас Рубик себя чувствует отлично. Домой фокстерьер может вернуться через два месяца. Собаку заберут родные мобилизованного мужчины.

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что 200 тысяч человек уже призваны по частичной мобилизации.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +7 965 510-42-42.

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