Москвич попал под частичную мобилизацию и отправил собаку в Екатеринбург

Москвич отправил собаку в Свердловскую область после долгих раздумий. Мужчина пришел к выводу, что Рубику нужны новые хозяева. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Рубик ехал к нам с помощью транспортной компании из Москвы. Для него это не первое путешествие: изначально его семья жила в Крыму, а потом перебрались в столицу, — сказала директор гостиницы для собак Антонина Недоступ.
В Москве нет подобных организаций, поэтому собаку отправили в Прохладный. Антонина Недоступ находилась в столице, где встретилась с хозяином собаки. По ее словам, сейчас Рубик себя чувствует отлично. Домой фокстерьер может вернуться через два месяца. Собаку заберут родные мобилизованного мужчины.
21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что 200 тысяч человек уже призваны по частичной мобилизации.
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