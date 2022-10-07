Москвич попал под частичную мобилизацию и отправил собаку в Екатеринбург

В Москве нет подобных организаций, поэтому собаку отправили в Прохладный. Антонина Недоступ находилась в столице, где встретилась с хозяином собаки. По ее словам, сейчас Рубик себя чувствует отлично. Домой фокстерьер может вернуться через два месяца. Собаку заберут родные мобилизованного мужчины.