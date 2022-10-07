Полицейский из Нижнего Тагила прошел во второй этап конкурса «Народный участковый»

Напомним, Александр Черепов родился в Нижнем Тагиле. Два года он проходил срочную службу в армии. После этого 13 лет проработал в группе задержания вневедомственной охраны. С 2016 года полицейский работает участковым. Он отвечает за участок № 1 на Руднике III Интернационала. Там располагается частный сектор и коллективные сады. Всего в той части насчитывается 5 тысяч человек жителей.