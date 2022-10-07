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Полицейский из Нижнего Тагила прошел во второй этап конкурса «Народный участковый»

Вчера, 10:57
Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"
Сотрудник МУ МВД «Нижнетагильское» прошел во второй этап конкурса «Народный участковый». Вместе с ним за звание лучшего в области поборется еще 9 человек.

Победитель также получит возможность представлять Свердловскую область во всероссийском финале.

В числе лучших оказался старший участковый уполномоченный отдела полиции № 19 старший лейтенант Александр Черепов.

Напомним, Александр Черепов родился в Нижнем Тагиле. Два года он проходил срочную службу в армии. После этого 13 лет проработал в группе задержания вневедомственной охраны. С 2016 года полицейский работает участковым. Он отвечает за участок № 1 на Руднике III Интернационала. Там располагается частный сектор и коллективные сады. Всего в той части насчитывается 5 тысяч человек жителей.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Полицейский#Конкурс#Участковый
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