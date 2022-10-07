Попавшая под колеса трамвая девочка в Нижнем Тагиле торопилась в школу

Установлено, что трамвай ехал по маршруту № 17 «УВЗ — ГГМ». В салоне на момент аварии находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Вагоновожатая имеет стаж управления данным видом транспорта 2 года. К ответственности за нарушение правил дорожного движения она не привлекалась. Вагоновожатая рассказала, что начала движение от остановки. В этот момент на трамвайные пути выбежала девочка.
Родители школьницы пояснили, что дочка каждое утро ездит в школу на трамвае. Она опаздывала в школу. Когда на противоположной стороне дороги школьница увидела трамвай, то побежала к нему по проезжей части. Однако она не успела и трамвай уже начал движение. Из-за того, что девочка не рассчитала безопасную дистанцию, она попала под колеса транспорта.
В результате девочка получила травму ноги.
На месте сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, составили документы и опросили очевидцев. По факту произошедшего будет также проведена проверка в школе, где учится пострадавшая на предмет обучения безопасного поведения на дороге.
Пассажиры трамваев в этот день жаловались, что транспорт на остановку «Приречный район» не приехал вовремя. В ОД «Тагилтрам» заявили, что причиной как раз стало ДТП.