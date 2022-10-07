TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Попавшая под колеса трамвая девочка в Нижнем Тагиле торопилась в школу

Вчера, 11:35
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Девочка, которая попала под колеса трамвая утром на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле, торопилась в школу. Об этом TagilCity.ru сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Установлено, что трамвай ехал по маршруту № 17 «УВЗ — ГГМ». В салоне на момент аварии находились 20 пассажиров. Никто из них не пострадал. Вагоновожатая имеет стаж управления данным видом транспорта 2 года. К ответственности за нарушение правил дорожного движения она не привлекалась. Вагоновожатая рассказала, что начала движение от остановки. В этот момент на трамвайные пути выбежала девочка.

Родители школьницы пояснили, что дочка каждое утро ездит в школу на трамвае. Она опаздывала в школу. Когда на противоположной стороне дороги школьница увидела трамвай, то побежала к нему по проезжей части. Однако она не успела и трамвай уже начал движение. Из-за того, что девочка не рассчитала безопасную дистанцию, она попала под колеса транспорта.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В результате девочка получила травму ноги.

На месте сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, составили документы и опросили очевидцев. По факту произошедшего будет также проведена проверка в школе, где учится пострадавшая на предмет обучения безопасного поведения на дороге.

Пассажиры трамваев в этот день жаловались, что транспорт на остановку «Приречный район» не приехал вовремя. В ОД «Тагилтрам» заявили, что причиной как раз стало ДТП.

В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал ребенок-пешеход
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемый в пьяном ДТП с погибшим житель Тагила скрылся от правосудияПенсионерка в Екатеринбурге заплатила мошенникам 340 тысяч за «ДТП» с родственникомВодитель иномарки погиб в ДТП с внедорожником в Екатеринбурге
#Ирина Кирилова#ДТП#Нижний Тагил#Школа#Дети#Пострадавшие#Трамвай
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44