Попавшая под колеса трамвая девочка в Нижнем Тагиле торопилась в школу

Родители школьницы пояснили, что дочка каждое утро ездит в школу на трамвае. Она опаздывала в школу. Когда на противоположной стороне дороги школьница увидела трамвай, то побежала к нему по проезжей части. Однако она не успела и трамвай уже начал движение. Из-за того, что девочка не рассчитала безопасную дистанцию, она попала под колеса транспорта.