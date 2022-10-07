Пригородный автовокзал закрывается в Каменске-Уральском

В администрации уральского города Е1 объяснили, что решение приняли в связи с убыточностью ООО «АВИС». Несмотря на это, чиновники обещают: город без автобусного сообщения не останется. Вопрос пассажирских перевозок решает администрация и перевозчик. Задачей также займется Минтранс Свердловской области.