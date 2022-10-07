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Пригородный автовокзал закрывается в Каменске-Уральском

Вчера, 04:50
Фото: 1MI
Автовокзал, с которого выполнялись междугородные и пригородные маршруты, заявил о прекращении работы с 10 ноября. Станция автобусного сообщения в Каменске-Уральском оказалась нерентабельной.

Для посетителей автовокзала появилось объявление о том, что станция планирует закрываться практически через месяц. Сообщение закрепили на билетных станциях.

В администрации уральского города Е1 объяснили, что решение приняли в связи с убыточностью ООО «АВИС». Несмотря на это, чиновники обещают: город без автобусного сообщения не останется. Вопрос пассажирских перевозок решает администрация и перевозчик. Задачей также займется Минтранс Свердловской области.

На данный момент рассматривается несколько вариантов решения проблемы, в том числе автобусные кассы могут перенести на железнодорожный вокзал. Об этом сообщает издание со ссылкой на замглавы Каменска-Уральского Дмитрия Башарина.

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#Каменск-Уральский#Автовокзал#Закрытие#Перенос#Транспорт#Анна Варнакина
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