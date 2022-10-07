Пьяный нарушитель ПДД врезался в столб и травмировал ребенка в Екатеринбурге

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что 40-летний водитель BMW X5 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Иномарку откинуло на стоящий на заправке Hyundai Accent, в котором находился ребёнок. Маленький пассажир получил травмы: он ударился головой.