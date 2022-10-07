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Пьяный нарушитель ПДД врезался в столб и травмировал ребенка в Екатеринбурге

Вчера, 03:51
Фото: 1MI
Пьяный водитель, который 11 раз нарушал ПДД, врезался в столб освещения на пересечении улиц Волгоградская-Амундсена в Екатеринбурге. ДТП случилось 6 октября в 21:09. Пострадал ребёнок.

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что 40-летний водитель BMW X5 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Иномарку откинуло на стоящий на заправке Hyundai Accent, в котором находился ребёнок. Маленький пассажир получил травмы: он ударился головой.

Девятилетнего школьника отвезли в больницу. После осмотра врачей его отпустили домой.

В УГИБДД Екатеринбурга рассказали Ура.ру, что автомобилист на BMW X5 прошёл освидетельствование на алкотестере — препарат выявил присутствие опьянения. Ранее мужчина 11 раз был пойман на нарушении ПДД.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле от правосудия скрылся Андрей Чикуров. Мужчина устроил пьяное ДТП, из-за которого погиб человек, и сбежал. Его розыском занимаются полицейские.

Обвиняемый в пьяном ДТП с погибшим житель Тагила скрылся от правосудия
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#Екатеринбург#Авария#Полиция#Больница#Пьяный водитель#ДТП#Анна Варнакина
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