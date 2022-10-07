Пьяный нарушитель ПДД врезался в столб и травмировал ребенка в Екатеринбурге

Сотрудники дорожной полиции выяснили, что 40-летний водитель BMW X5 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Иномарку откинуло на стоящий на заправке Hyundai Accent, в котором находился ребёнок. Маленький пассажир получил травмы: он ударился головой.
Девятилетнего школьника отвезли в больницу. После осмотра врачей его отпустили домой.
В УГИБДД Екатеринбурга рассказали Ура.ру, что автомобилист на BMW X5 прошёл освидетельствование на алкотестере — препарат выявил присутствие опьянения. Ранее мужчина 11 раз был пойман на нарушении ПДД.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле от правосудия скрылся Андрей Чикуров. Мужчина устроил пьяное ДТП, из-за которого погиб человек, и сбежал. Его розыском занимаются полицейские.