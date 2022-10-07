Рабочий металлургического завода в Серове рассказал о частичной мобилизации

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что 200 тысяч человек уже призваны по частичной мобилизации.