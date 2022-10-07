TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Рабочий металлургического завода в Серове рассказал о частичной мобилизации

Вчера, 15:05
Фото: Скриншот видео "Русский человек — Защитник Донбасса"
Сергей работал оператором на металлургическом заводе в Серове. Парень получил повестку по частичной мобилизации. После подготовки прибыл в составе подразделения в зону проведения спецоперации.

По словам Сергея, о повестке ему сообщил мастер. Решение было принято без лишних слов.  Об этом говорится на канале «Новостная лента Новороссии».

Там уже без лишних слов, молчание, принятие, понимание, что надо. Если уже до такого дошло, то выхода нет, надо помогать. Когда вспоминаю о семье, то эмоции берут свое. Так что стараюсь держать себя в руках. И больше думать уже о том, как здесь себя вести. Чтобы они там спали спокойно. Мы здесь. Надо защищать, — рассказывает Сергей на видео «Русский человек — защитник Донбасса».

Мобилизованный свердловчанин отметил также, что поддержка от местного населения в зоне спецоперации также придает сил, приходит понимание «за что ты здесь».

21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что 200 тысяч человек уже призваны по частичной мобилизации.

Когда начнется вторая волна частичной мобилизации в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле по частичной мобилизации забрали отца четырех детейСтала известна причина отсутствия медкомиссии в рамках частичной мобилизацииМэр Екатеринбурга взял в руки оружие и высказался о частичной мобилизации
#Федор Быстров#Общество#Военкомат#Частичная мобилизация#Мобилизация#Частичная мобилизация в России#Видео#Свердловская область#Россия
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44