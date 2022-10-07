Рабочий металлургического завода в Серове рассказал о частичной мобилизации

По словам Сергея, о повестке ему сообщил мастер. Решение было принято без лишних слов. Об этом говорится на канале «Новостная лента Новороссии».
Там уже без лишних слов, молчание, принятие, понимание, что надо. Если уже до такого дошло, то выхода нет, надо помогать. Когда вспоминаю о семье, то эмоции берут свое. Так что стараюсь держать себя в руках. И больше думать уже о том, как здесь себя вести. Чтобы они там спали спокойно. Мы здесь. Надо защищать, — рассказывает Сергей на видео «Русский человек — защитник Донбасса».
Мобилизованный свердловчанин отметил также, что поддержка от местного населения в зоне спецоперации также придает сил, приходит понимание «за что ты здесь».
21 сентября 2022 года в России объявлена частичная мобилизация. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что 200 тысяч человек уже призваны по частичной мобилизации.