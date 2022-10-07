1,5 тысячи волонтеров РЭО поучаствовали в субботниках в честь юбилея Путина

Гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев сказал, что за последние три года в нашей стране была создана новая отрасль. Получив поддержку государства, она продолжает активно развиваться. Геополитическая ситуация никак не повлияла на нее в отличие от других стран, где зеленая повестка исчезла с приходом перемен. Наименьшее, что мы можем сделать для главы государства в день его рождения, – это сделать Россию еще чище, передает rostovgazeta.ru со ссылкой на слова Буцаева.
Просветительские лекции и мастер-классы эксперты провели в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях. Также экомероприятия прошли в Якутии и Удмуртии. Экологии рассказали о практиках сортировки мусора, экологичном образе жизни и использовании вторсырья в архитектурной отрасли.
По традиции осенние мероприятия по озеленению территорий прошли в Липецкой и Вологодской областях. Добровольцы посадили новые деревья в парках и детских садах. На Привокзальных прудах Липецка в рамках плоггинг-забега экодобровольцы собрали мусор.
Кроме посадок деревьев, экодобровольцы Свердловской области и Республики Крым организовали сбор макулатуры. Такие мероприятия направлены на сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу.
Значительную роль экодобровольчества в экопросвещении подчеркнул руководитель PR-департамента Дмитрий Бойко. Благодаря ему формируется культура потребления, а молодежь обращает внимание на состояние окружающей среды и ее защиту. Эти тезисы найдут практическое подтверждение уже в этом году. Сейчас РЭО поставил задачу по объединению более десяти тысяч волонтеров из семидесяти российских субъектов.
Бойко пояснил: на акции состоялось знакомство молодежи с работой новой отрасли. В трех регионах для эковолонтеров провели экскурсии на объектах по обращению с ТКО. В Саратовской, Московской и Омской областях добровольцы посетили предприятия по переработке отходов для ознакомления с действующей системой обращения с мусором.
Акцию инициировали экодобровольцы, ее поддержал ОНФ.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".