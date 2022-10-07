Сроки второй волны частичной мобилизации в Нижнем Тагиле

Если первая волна продлится до конца октября, когда же ждать объявления о второй волне мобилизации? Этим вопросом сейчас задаются тагильчане. Однако точных ответов на него нет. Минобороны во главе с министром Сергеем Шойгу пока не комментирует тему второй волны мобилизации. Ранее в ведомстве заявили, что будет призвано только 300 тысяч человек. В их числе обязательно должны быть граждане, у кого имеются актуальные военные специальности.