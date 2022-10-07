Сроки второй волны частичной мобилизации в Нижнем Тагиле

Все больше регионов России в списке отчитавшихся об отправке мобилизованных солдат и офицеров в ВС РФ. В ряде областей с задачами по частичной мобилизации справились буквально за 7-10 дней. Если указ президентом Владимиром Путиным был подписан 21 сентября 2022, то 25 сентября глава Крыма Сергей Аксенов уже рапортовал об отправке необходимого количества военных на учения с последующей отправкой на СВО.
В столичном комиссариате пояснили такую скорость тем, что в числе первых завершили работу регионы с небольшой численностью населения и немногочисленным мобилизационным запасом.
Свердловская область, в которую входит и Нижний Тагил, с населением в более чем 4 миллиона человек пока не завершила задачи по частичной мобилизации в регионе. 30 сентября некоторым военкоматам региона было дано распоряжение приостановить отправку резервистов до особого указания. Ожидается, что вновь начнут отправлять военных где-то после 10 октября.
Всего на нужды СВО будет отправлено 9,7 тысячи военнослужащих запаса. Об этом официально сообщил и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков.
«Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться в районе 4 октября у нас на территории. Где-то она будет больше продолжаться, где-то меньше. Всего по области должно быть призвано на военную службу 9700 человек», — рассказал Варлаков.
В Нижнем Тагиле мобилизационные работы тоже близятся к завершению. Ранее военком города Александр Вострилов сообщил журналистам, что работа идет по плану, всем, кто подлежит призыву, уже отправлены повестки. Первые автобусы с мобилизованными гражданами уже уехали на тренировочные базы.
Если первая волна продлится до конца октября, когда же ждать объявления о второй волне мобилизации? Этим вопросом сейчас задаются тагильчане. Однако точных ответов на него нет. Минобороны во главе с министром Сергеем Шойгу пока не комментирует тему второй волны мобилизации. Ранее в ведомстве заявили, что будет призвано только 300 тысяч человек. В их числе обязательно должны быть граждане, у кого имеются актуальные военные специальности.
Однако эксперты высказывают мнение относительно второй волны. Так, военный специалист Владислав Шурыгин произвел необходимые расчеты и вычислил примерное количество бойцов, которое нужно для того, чтобы держать оборону и производить наступление. По его мнению, объявленного объема в 300 тысяч резервистов не хватит для победных действий, потребуется еще подмога, а это значит, не за горами вторая, а то и третья волны мобилизации.