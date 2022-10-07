Стала известна причина отсутствия медкомиссии в рамках частичной мобилизации

Дело в том, что всех мужчин, пришедших в военкоматы, проверяют на наличие болезней, которые несовместимы с несением службы. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф. В ряд таких болезней входят, например, инфекционные заболевания.
Если такие болезни у гражданина выявляются при первичном разговоре и осмотре, то для подтверждения данных мужчину отправляют на полноценное медицинское освидетельствование в специализированное учреждение.
Напомним, что существует список профессий, не подлежащих мобилизации. Также учреждения могут индивидуально бронировать сотрудников, дальнейшая деятельность без которых невозможна.