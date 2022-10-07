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Стала известна причина отсутствия медкомиссии в рамках частичной мобилизации

Вчера, 08:54
Фото: 1MI
Названа причина, по которой мужчины не проходят медицинскую комиссию в рамках призыва в Вооруженные силы РФ.

Дело в том, что всех мужчин, пришедших в военкоматы, проверяют на наличие болезней, которые несовместимы с несением службы. Об этом сообщается на портале Объясняем.рф. В ряд таких болезней входят, например, инфекционные заболевания. 

Если такие болезни у гражданина выявляются при первичном разговоре и осмотре, то для подтверждения данных мужчину отправляют на полноценное медицинское освидетельствование в специализированное учреждение.

Напомним, что существует список профессий, не подлежащих мобилизации. Также учреждения могут индивидуально бронировать сотрудников, дальнейшая деятельность без которых невозможна.

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#Елена Озерова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Бронь#Военкомат#Медкомиссия
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