У тепловозов на НТМК замерят выбросы, а Демидовский колледж остался без отопления

Владелица пропавшего коня Персея редкой масти объявила вознаграждение в 50 тысяч рублей тому, кто его найдет. Конь был украден 24 сентября в поселке Первомайский под Верхней Пышмой. По словам Светланы, она надеется, что Персей найдется.
Один из учебных корпусов Демидовского колледжа в Нижнем Тагиле остался без отопления. Причиной стала авария на теплосетях. Родители студентов остались недовольны тем, что учебный процесс не был прерван, а в Министерстве образования обещали устранить аварию за выходные.
В Нижнем Тагиле скончался известный скульптор Леонид Южаков. Он родился в 1940 году в Новой Ляле. Свою деятельность он начал в 1969 году в Нижнетагильских мастерских художественного фонда РСФСР. В 1970 году закончил художественно-графический факультет педагогического института в Нижнем Тагиле.
На двух заводах ЕВРАЗа — НТМК в Нижнем Тагиле и ЗСМК в Новокузнецке — проведут замеры промышленных выбросов от тепловозов. Начальная цена контракта составляет 15,5 млн рублей. Дополнительно перед замерами подрядчику предстоит обследовать участки передвижения тепловозов и проанализировать технологический процесс.
Арбитражный суд Свердловской области в сентябре рассмотрел ряд крупных дел. Так, с декабря 2020 года ИП Варлин Шафигуллин подаёт иски к ООО «Лев» на 2 миллиона рублей, мэрия Екатеринбурга требует с ООО «Перспектива-Менеджмент» 150 миллионов рублей, а Первоуральске кмпания «ЖК Магнитка» задолжала ПАО «Т Плюс» 136 млн рублей за поставку электроэнергии. Об этих и других крупных делах сентября читайте в подборке TagilCity.ru.