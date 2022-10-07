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У тепловозов на НТМК замерят выбросы, а Демидовский колледж остался без отопления

Вчера, 16:07
Фото: 1MI
За пропавшего в поселке под Верхней Пышмой владелица объявила вознаграждение в 50 тысяч рублей, у тепловозов на НТМК замерят выбросы, а Демидовский колледж в Нижнем Тагиле остался без отопления. Об этих и других событиях за 7 октября читайте в подборке TagilCity.ru.

Владелица пропавшего коня Персея редкой масти объявила вознаграждение в 50 тысяч рублей тому, кто его найдет. Конь был украден 24 сентября в поселке Первомайский под Верхней Пышмой. По словам Светланы, она надеется, что Персей найдется.

Вознаграждение в 50 тысяч за украденного коня редкой масти объявила свердловчанка
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Один из учебных корпусов Демидовского колледжа в Нижнем Тагиле остался без отопления. Причиной стала авария на теплосетях. Родители студентов остались недовольны тем, что учебный процесс не был прерван, а в Министерстве образования обещали устранить аварию за выходные. 

В Нижнем Тагиле Демидовский колледж остался без отопления из-за аварии
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В Нижнем Тагиле скончался известный скульптор Леонид Южаков. Он родился в 1940 году в Новой Ляле. Свою деятельность он начал в 1969 году в Нижнетагильских мастерских художественного фонда РСФСР. В 1970 году закончил художественно-графический факультет педагогического института в Нижнем Тагиле.

В Нижнем Тагиле на 83-м году скончался скульптор Леонид Южаков
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На двух заводах ЕВРАЗа — НТМК в Нижнем Тагиле и ЗСМК в Новокузнецке — проведут замеры промышленных выбросов от тепловозов. Начальная цена контракта составляет 15,5 млн рублей. Дополнительно перед замерами подрядчику предстоит обследовать участки передвижения тепловозов и проанализировать технологический процесс.

Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
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Арбитражный суд Свердловской области в сентябре рассмотрел ряд крупных дел. Так, с декабря 2020 года ИП Варлин Шафигуллин подаёт иски к ООО «Лев» на 2 миллиона рублей, мэрия Екатеринбурга требует с ООО «Перспектива-Менеджмент» 150 миллионов рублей, а Первоуральске кмпания «ЖК Магнитка» задолжала ПАО «Т Плюс» 136 млн рублей за поставку электроэнергии. Об этих и других крупных делах сентября читайте в подборке TagilCity.ru.

Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
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