У тепловозов на НТМК замерят выбросы, а Демидовский колледж остался без отопления

За пропавшего в поселке под Верхней Пышмой владелица объявила вознаграждение в 50 тысяч рублей, у тепловозов на НТМК замерят выбросы, а Демидовский колледж в Нижнем Тагиле остался без отопления. Об этих и других событиях за 7 октября читайте в подборке TagilCity.ru.

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