В Екатеринбурге изменят план новогодних мероприятий

Ряд российских городов объявил об отмене праздничных новогодних мероприятий. Сохраненные средства направят на помощь добровольцам и призванным по частичной мобилизации, а также их семьям. Новогодние мероприятия скорректировали в Ленинградской области, Ялте, Калуге, Нижнем Новгороде, Тобольске, Белгороде и Калининграде.