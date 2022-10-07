В Екатеринбурге изменят план новогодних мероприятий

В Екатеринбурге на Новый год вновь возведут ледовый городок на площади 1905 года. Строительство объекта планируется в объемах 2021–2022 годов. Об этом пишет «Уралинформбюро».
Новогодние программы и мероприятия будут скорректированы, — заметил руководитель управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.
Чиновник отметил, что Новый год является одним из любимых детских праздников. В администрации считают важным поддерживать жизнеутверждающий эмоциональный фон горожан и гостей города.
В 2021 году на возведение ледового городка было потрачено порядка 24,3 миллиона рублей. Бюджет Екатеринбурга на 2022 год составляет 59,3 миллиарда рублей.
Ряд российских городов объявил об отмене праздничных новогодних мероприятий. Сохраненные средства направят на помощь добровольцам и призванным по частичной мобилизации, а также их семьям. Новогодние мероприятия скорректировали в Ленинградской области, Ялте, Калуге, Нижнем Новгороде, Тобольске, Белгороде и Калининграде.