В Екатеринбурге кибермошенники обманули пенсионеров на 500 тысяч рублей

Злоумышленники по телефону сообщили 63-летнему жителю Екатеринбурга про оформленный на его имя кредит в Московской области. Лжебанкир предложил «зеркальный займ» на полмиллиона рублей в целях безопасности средств на счету мужчины.
Доверчивый екатеринбуржец оформил на свою жену кредит на 500 тысяч рублей. Мошенники убедили мужчину перевести деньги на «безопасную» ячейку. Жена пенсионера, следуя инструкциям злоумышленника перевела полмиллиона на указанный счет.
6 октября пенсионер с супругой обратились в отдел полиции № 4 УМВД Екатеринбурга с заявлением о мошенничестве на крупную сумму. Как рассказали потерпевшие, они были под психологическим воздействием угрозы потери денег. По факту хищения денег проводится проверка.
Правоохранители предупреждают граждан пожилого возраста о запрете передавать или переводить денежные средства незнакомым лицам. При попытке незнакомцев под видом сотрудников банка завладеть данными клиента (пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из СМС), заставить сделать перевод или оформить кредит необходимо прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или полицию.