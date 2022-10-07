В Екатеринбурге кибермошенники обманули пенсионеров на 500 тысяч рублей

6 октября пенсионер с супругой обратились в отдел полиции № 4 УМВД Екатеринбурга с заявлением о мошенничестве на крупную сумму. Как рассказали потерпевшие, они были под психологическим воздействием угрозы потери денег. По факту хищения денег проводится проверка.