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В Екатеринбурге задержаны горожане за поздравление Владимира Путина с юбилеем

Вчера, 17:16
Фото: 1MI
В пятницу, 7 октября, на Макаровском мосту Екатеринбурга развернули баннер, посвященный главе государства. Авторы поздравили Владимира Путина с юбилеем и были задержаны полицией.

Видео и фото с растяжкой были опубликованы в соцсети «Вконтакте». На растяжке написано поздравление с днем рождения Владимира Путина.

Семь участников перфоманса с растяжкой были задержаны правоохранителями, сообщают очевидцы. В полиции Екатеринбурга не комментируют случившееся.

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Сегодня лидер страны находится в Санкт-Петербурге, где проходит неофициальный саммит глав СНГ. Александр Лукашенко подарил Путину трактор Belarus. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон преподнес юбиляру две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов.

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