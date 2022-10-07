В Екатеринбурге задержаны горожане за поздравление Владимира Путина с юбилеем

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. Сегодня лидер страны находится в Санкт-Петербурге, где проходит неофициальный саммит глав СНГ. Александр Лукашенко подарил Путину трактор Belarus. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон преподнес юбиляру две пирамиды, выполненные из десятков дынь и арбузов.