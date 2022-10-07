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В Нижнем Тагиле Демидовский колледж остался без отопления из-за аварии

Вчера, 13:13
Фото: 1MI
Учебный корпус профессионального колледжа им. Демидова в Нижнем Тагиле остался без отопления. Причина отключения – авария на городских теплосетях.

Родители студентов стали выражать недовольство в социальных сетях. Занятия в колледже не отменили, погода позволяет продолжать учебный процесс. Причиной отключения тепла стал прорыв трубы на городских теплосетях.

По информации Министерства образования тепло дано во всех корпусах кроме аварийного. Сейчас организованы ремонтные работы, в соответствии с которыми планируется устранить прорыв трубы уже завтра, - прокомментировали происшествие в министерстве образования Свердловской области.

Руководитель отделения профобразования колледжа им. Демидова Лариса Лебедкина отметила, что тепла нет только в одном крыле учебного корпуса.

Уважаемые родители, не беспокойтесь, к понедельнику авария будет устранена, - добавила Лебедкина.
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