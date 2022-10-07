В Нижнем Тагиле на 83-м году скончался скульптор Леонид Южаков

Леонид Александрович Южаков родился в 1940 году в городе Новая Ляля Свердловской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году художником в Нижнетагильских мастерских художественного фонда РСФСР. В 1970 году закончил художественно-графический факультет педагогического института в Нижнем Тагиле.
С его участием были оформлены гостиница "Металлург", кафе "Театральное", аллея дворца им. Окунева, Дворец пионеров, и другие объекты в Нижнем Тагиле, Переславле-Залесском, Кировграде.
Леонид Южаков - участник многочисленных зональных, региональных и международных выставок. В 2008 году награжден Гран-при выставки «Мастер года», НТМЗ «Горнозаводской Урал».
Работы скульптора Леонида Южакова хранятся в коллекциях музейно-выставочного центра ОАО НТМК/Нижний Тагил, музее УВЗ, а также в частных собраниях России, США, Чехословакии, Израиля.
О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.