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В Нижнем Тагиле на 83-м году скончался скульптор Леонид Южаков

Вчера, 11:47
Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств
В Нижнем Тагиле умер скульптор Леонид Южаков. Об этом сообщили в музее изобразительных искусств города.

Леонид Александрович Южаков родился в 1940 году в городе Новая Ляля Свердловской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году художником в Нижнетагильских мастерских художественного фонда РСФСР. В 1970 году закончил художественно-графический факультет педагогического института в Нижнем Тагиле.

С его участием были оформлены гостиница "Металлург", кафе "Театральное", аллея дворца им. Окунева, Дворец пионеров, и другие объекты в Нижнем Тагиле, Переславле-Залесском, Кировграде.

Леонид Южаков - участник многочисленных зональных, региональных и международных выставок. В 2008 году награжден Гран-при выставки «Мастер года», НТМЗ «Горнозаводской Урал».
 
Работы скульптора Леонида Южакова хранятся в коллекциях музейно-выставочного центра ОАО НТМК/Нижний Тагил, музее УВЗ, а также в частных собраниях России, США, Чехословакии, Израиля.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

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