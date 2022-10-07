В Нижнем Тагиле на 83-м году скончался скульптор Леонид Южаков

Леонид Александрович Южаков родился в 1940 году в городе Новая Ляля Свердловской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году художником в Нижнетагильских мастерских художественного фонда РСФСР. В 1970 году закончил художественно-графический факультет педагогического института в Нижнем Тагиле.