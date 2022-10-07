В Нижнем Тагиле по частичной мобилизации забрали отца четырех детей

38 летний Куракин работал мастером в местной организации. 23 сентября мужчина получил повестку, а через два дня был отправлен в центр подготовки минобороны в Елани. Об этом пишут ИА «Все новости».
Совместно с женой Куракин воспитывает четырех несовершеннолетних детей от трех до 14-ти лет. Официально Александр является отцом троих детей, на четвертого - сына супруги, оформить документы в опеке родители не успели. Об этом мужчина уведомил военкомат. Однако был отправлен по частичной мобилизации в Елань.
Когда пришла повестка, муж не стал скрываться от ее получения. Пошел в военкомат на Бажова за отсрочкой с объяснением, что он фактически четырех детей воспитывает. Но его никто не стал слушать, — говорит супруга Александра Камальдинова.
Юристы посоветовали женщине обратиться в военную прокуратуру.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны заявили о призыве 300 тысяч военнообязанных запаса. Позже министр Обороны Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч запасников получили повестки.