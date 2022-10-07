В Нижнем Тагиле по частичной мобилизации забрали отца четырех детей

Совместно с женой Куракин воспитывает четырех несовершеннолетних детей от трех до 14-ти лет. Официально Александр является отцом троих детей, на четвертого - сына супруги, оформить документы в опеке родители не успели. Об этом мужчина уведомил военкомат. Однако был отправлен по частичной мобилизации в Елань.