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В Нижнем Тагиле по частичной мобилизации забрали отца четырех детей

Вчера, 10:43
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила Александр Куракин не имеет боевого опыта. После срочной службы получил специальность «стрелок». С женой воспитывает четырех несовершеннолетних детей. Мужчину отправили в пункт подготовки МО РФ.

38 летний Куракин работал мастером в местной организации. 23 сентября мужчина получил повестку, а через два дня был отправлен в центр подготовки минобороны в Елани. Об этом пишут ИА «Все новости».

Совместно с женой Куракин воспитывает четырех несовершеннолетних детей от трех до 14-ти лет. Официально Александр является отцом троих детей, на четвертого - сына супруги, оформить документы в опеке родители не успели. Об этом мужчина уведомил военкомат. Однако был отправлен по частичной мобилизации в Елань. 

Когда пришла повестка, муж не стал скрываться от ее получения. Пошел в военкомат на Бажова за отсрочкой с объяснением, что он фактически четырех детей воспитывает. Но его никто не стал слушать, — говорит супруга Александра Камальдинова.

Юристы посоветовали женщине обратиться в военную прокуратуру. 

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны заявили о призыве 300 тысяч военнообязанных запаса. Позже министр Обороны Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч запасников получили повестки.

Список не подлежащих мобилизации граждан дополнило Минобороны РФ
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#Общество#Военкомат#Частичная мобилизация#Мобилизация#Нижний Тагил#Частичная мобилизация в России#Федор Быстров
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