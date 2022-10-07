В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал ребенок-пешеход

Как сообщил TagilCity.ru очевидец происшествия, около 8.30 утра возле остановки стояли несколько экипажей ДПС, а движение трамваев было остановлено. В ДТП пострадал ребенок-пешеход. Возможно его сбил или задел едущий трамвай.
Возраст, пол и характер травмы очевидец не уточнил. Информацию о происшествии редакции подтвердили в ГИБДД Нижнего Тагила, пообещав предоставить официальный комментарий позже.
Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле в аварии с двумя иномарками пострадала 12-летняя пассажирка одного из автомобилей. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.