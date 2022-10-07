TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал ребенок-пешеход

Вчера, 06:15
Фото: 1MI
Утром 7 октября на конечной остановке возле «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле в ДТП получил травму ребенок-пешеход. По предварительным данным, его мог сбить трамвай.

Как сообщил TagilCity.ru очевидец происшествия, около 8.30 утра возле остановки стояли несколько экипажей ДПС, а движение трамваев было остановлено. В ДТП пострадал ребенок-пешеход. Возможно его сбил или задел едущий трамвай.

Возраст, пол и характер травмы очевидец не уточнил. Информацию о происшествии редакции подтвердили в ГИБДД Нижнего Тагила, пообещав предоставить официальный комментарий позже.

Напомним, в конце сентября в Нижнем Тагиле в аварии с двумя иномарками пострадала 12-летняя пассажирка одного из автомобилей. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга.

Попавшая под колеса трамвая девочка в Нижнем Тагиле торопилась в школу
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный нарушитель ПДД врезался в столб и травмировал ребенка в ЕкатеринбургеОбвиняемый в пьяном ДТП с погибшим житель Тагила скрылся от правосудияВодитель иномарки погиб в ДТП с внедорожником в Екатеринбурге
#Анна Григорьева#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ребенок#Трамвай#Травма
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44