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Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей

Вчера, 10:21
Фото: 1MI
На двух заводах ЕВРАЗа — НТМК в Нижнем Тагиле и ЗСМК в Новокузнецке — проведут замеры промышленных выбросов от тепловозов. Начальная цена контракта — 15,5 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчик до инструментальных замеров должен будет провести анализ технологического процесса, режима работы тепловозов и обследовать участки, где они передвигаются.

Непосредственно сами измерения подрядчику необходимо производить при помощи собственных приборов или привлекать аккредитованные лаборатории. Замеры выбросов вредных веществ в газах от двигателя внутреннего сгорания нужно провести на 22 тепловозах в движении и 43 стоящих тепловозах.

Замерять будут концентрации оксида азота, оксида углерода, углерода, диоксида серы и углеводородов в пересчете на керосин. А также аэродинамические параметры газа: температуру, давление, влажность, скорость истечения и расход.

Все работы подрядчик должен будет выполнить в срок до 20 декабря 2022 года.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#ЕВРАЗ НТМК#Замеры#Тепловоз
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