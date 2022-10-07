Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей

Согласно техническому заданию, подрядчик до инструментальных замеров должен будет провести анализ технологического процесса, режима работы тепловозов и обследовать участки, где они передвигаются.
Непосредственно сами измерения подрядчику необходимо производить при помощи собственных приборов или привлекать аккредитованные лаборатории. Замеры выбросов вредных веществ в газах от двигателя внутреннего сгорания нужно провести на 22 тепловозах в движении и 43 стоящих тепловозах.
Замерять будут концентрации оксида азота, оксида углерода, углерода, диоксида серы и углеводородов в пересчете на керосин. А также аэродинамические параметры газа: температуру, давление, влажность, скорость истечения и расход.
Все работы подрядчик должен будет выполнить в срок до 20 декабря 2022 года.