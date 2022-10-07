Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей

Непосредственно сами измерения подрядчику необходимо производить при помощи собственных приборов или привлекать аккредитованные лаборатории. Замеры выбросов вредных веществ в газах от двигателя внутреннего сгорания нужно провести на 22 тепловозах в движении и 43 стоящих тепловозах.