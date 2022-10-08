TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

9 врачей из Свердловской области наградил Владимир Путин

Сегодня, 14:12
Фото: Официальный сайт Кремля
Указ о награждении государственными наградами 9 врачей из Свердловской области подписал президент России Владимир Путин 7 октября.

Восемь из награжденных медалью «За заслуги перед отечеством II степени», являются сотрудниками клинико-диагностического центра в Екатеринбурге. Они получили госнаграды за особые заслуги в области здравоохранения.

Медали получат заведующие отделением Светлана Беляева, Юлия Лагарева, Ольга Оленькова, Софья Розанова, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова, а также заместители главврача Ираида Волегова и Татьяна Праздничкова.

Звание заслуженного врача России Владимир Путин присвоил заведующему отделением свердловской клинической больницы Александру Амбражейчику, сообщается на официальном портале правовой информации.

Заслуженный учитель Нижнего Тагила получила награду
Узнать подробнее
Читайте также:
Почетных ветеранов Нижнего Тагила наградил Владислав ПинаевАртиста свердловской музкомедии наградил медалью Владимир ПутинПогибшего в ходе спецоперации уроженца поселка Рефтинский посмертно наградили орденом
#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Новости УрФО#Владимир Путин#Награды#Врачи#Указ
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на УВЗ засняли видео с танком на юбилей Владимиру Путину
Сегодня, 14:58
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В Нижнем Тагиле стартовала краеведческая игра «Я — тагильчанин»
Сегодня, 11:33
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44