9 врачей из Свердловской области наградил Владимир Путин

Восемь из награжденных медалью «За заслуги перед отечеством II степени», являются сотрудниками клинико-диагностического центра в Екатеринбурге. Они получили госнаграды за особые заслуги в области здравоохранения.
Медали получат заведующие отделением Светлана Беляева, Юлия Лагарева, Ольга Оленькова, Софья Розанова, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова, а также заместители главврача Ираида Волегова и Татьяна Праздничкова.
Звание заслуженного врача России Владимир Путин присвоил заведующему отделением свердловской клинической больницы Александру Амбражейчику, сообщается на официальном портале правовой информации.