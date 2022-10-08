Больной бешенством дикий кот напал на девочку в свердловском селе

По словам матери школьницы, они проживают в частном доме. Вечером семья направилась перегонять индюков в сарай, а следом за ними в помещение вбежал черный кот. Животное вело себя неадекватно, дико орало и у него был ненормальный взгляд. Кот прокусил ногу ребенку в нескольких местах и исцарапал девочку. У пострадавшей сильный испуг.