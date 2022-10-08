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Больной бешенством дикий кот напал на девочку в свердловском селе

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
Дикий кот, больной бешенством, искусал и исцарапал первоклассницу в селе Мраморское Полевского района.

По словам матери школьницы, они проживают в частном доме. Вечером семья направилась перегонять индюков в сарай, а следом за ними в помещение вбежал черный кот. Животное вело себя неадекватно, дико орало и у него был ненормальный взгляд. Кот прокусил ногу ребенку в нескольких местах и исцарапал девочку. У пострадавшей сильный испуг.

Родители оттащили животное и заперли его в конуре, а сами отправились с дочерью в больницу. Наличие бешенства у бродячего кота подтвердили ветеринары. Девочке назначены уколы от смертельной инфекции. Помимо нее будут привиты и ее родители, которых животное успело исцарапать.

Теперь на территории села Мраморское введен двухнедельный карантин. Ветеринары объезжают дома и прививают домашних животных, пишет Е1.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Бешенство#Кот#Школьница#Нападение#Больница
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