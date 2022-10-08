Два аварийных дома снесут на Старателе в Нижнем Тагиле

Демонтажу подлежат многоквартирные дома на улице Академика Поленова, 7 и Каспийская, 8. Они были признаны непригодными для жилья в 2014 и 2015 годах соответственно.
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» объявит закупку по поиску подрядчика для необходимых работ. После завершения демонтажа в управление жилищного и коммунального хозяйства необходимо представить справку технической инвентаризации, устанавливающую факт сноса зданий домов.
Контроль за выполнением работ возлагается на замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.