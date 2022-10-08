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Два аварийных дома снесут на Старателе в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:40
Фото: 1MI
Постановление о сносе двух аварийных домов на Старателе в Нижнем Тагиле подписал глава города Владислав Пинаев.

Демонтажу подлежат многоквартирные дома на улице Академика Поленова, 7 и Каспийская, 8. Они были признаны непригодными для жилья в 2014 и 2015 годах соответственно.

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» объявит закупку по поиску подрядчика для необходимых работ. После завершения демонтажа в управление жилищного и коммунального хозяйства необходимо представить справку технической инвентаризации, устанавливающую факт сноса зданий домов.

Контроль за выполнением работ возлагается на замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

 

Аварийный дом снесут на улице Высокогорской в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Снос#Дом#Старатель#Постановление
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