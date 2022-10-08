Из-за взрыва на Крымском мосту Путин поручил создать правительственную комиссию

Сроки восстановления Крымского моста будут понятны после тушения пожара и проведения экспертизы. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что визуально часть автомобильной дороги со стороны Крыма в Краснодарский край осталась целой.



Также, по данным властей, транспортный коридор в регионы России уже налажен через другие территории. Отдых людей, проживающих в санаториях, будет продлен за счет средств республики Крым, сообщает ТАСС.