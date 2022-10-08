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Из-за взрыва на Крымском мосту Путин поручил создать правительственную комиссию

Сегодня, 07:00
Фото: Вести Крым
В связи со взрывом на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин получил доклады от руководителей различных ведомств.

Главы МЧС и Минтранса Российской Федерации выехали на место чрезвычайного происшествия. В связи со взрывом в ближайшее время будет создана правительственная комиссия.

Сроки восстановления Крымского моста будут понятны после тушения пожара и проведения экспертизы. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что визуально часть автомобильной дороги со стороны Крыма в Краснодарский край осталась целой.

Также, по данным властей, транспортный коридор в регионы России уже налажен через другие территории. Отдых людей, проживающих в санаториях, будет продлен за счет средств республики Крым, сообщает ТАСС.

Напомним, взрыв Крымского моста произошел утром 8 октября 2022 года из-за подрыва грузового автомобиля. В результате были частично разрушены два пролета.

Из-за подрыва грузового автомобиля произошел взвыв на Крымском мосту
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#Евгения Сафина#Происшествия#Взрыв на Крымском мосту#Владимир Путин#Крым#Взрыв#Мост#Правительство
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