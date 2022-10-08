Из-за взрыва на Крымском мосту Путин поручил создать правительственную комиссию

Главы МЧС и Минтранса Российской Федерации выехали на место чрезвычайного происшествия. В связи со взрывом в ближайшее время будет создана правительственная комиссия.
Сроки восстановления Крымского моста будут понятны после тушения пожара и проведения экспертизы. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что визуально часть автомобильной дороги со стороны Крыма в Краснодарский край осталась целой.
Также, по данным властей, транспортный коридор в регионы России уже налажен через другие территории. Отдых людей, проживающих в санаториях, будет продлен за счет средств республики Крым, сообщает ТАСС.
Напомним, взрыв Крымского моста произошел утром 8 октября 2022 года из-за подрыва грузового автомобиля. В результате были частично разрушены два пролета.