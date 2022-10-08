«Колдунья» украла 1,1 млн у желающей вернуть мужа жительницы Екатеринбурга

42-летняя женщина пояснила в полиции, что у нее начались ссоры и разлады с супругом и он предложил ей развестись. Она очень переживала по этому поводу и рассказала о проблемах сестре. Та посоветовалась родственнице обратиться к целительнице и показала ей объявление в интернете.
Екатеринбурженка оставила заявку, и в скором времени с ней связалась женщина, которая представилась Марфой. Она сказала, что рассмотрение ситуации стоит тысячу рублей, а для исцеления супруга понадобится еще 30 тысяч. Потерпевшая согласилась и перевела необходимую сумму.
Затем «целительница» сообщила, что далее помогать женщине будет ее сестра по имени Инна. Вторая «колдунья» запросила для проведения ритуалов сначала 500, а потом еще 600 тысяч рублей. По ее словам, процесс возврата мужа прерывать было нельзя, так как он может заболеть. Кроме того, Инна заявила, что вернет деньги и даже предоставила расписку и фотографию паспорта.
Потерпевшая перевела мошеннице все сбережения и несколько сотен взятого кредита, однако деньги ей никто не вернул. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию. В правоохранительных органах заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.