«Колдунья» украла 1,1 млн у желающей вернуть мужа жительницы Екатеринбурга

Затем «целительница» сообщила, что далее помогать женщине будет ее сестра по имени Инна. Вторая «колдунья» запросила для проведения ритуалов сначала 500, а потом еще 600 тысяч рублей. По ее словам, процесс возврата мужа прерывать было нельзя, так как он может заболеть. Кроме того, Инна заявила, что вернет деньги и даже предоставила расписку и фотографию паспорта.